Znany producent odłącza aparaturę. Koniec nastąpi 30 czerwca

Miałem w swoim życiu kilka smartfonów LG. Wiem, że nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem, ale byłem z nich bardzo zadowolony. Najpierw był to LG Nexus 4, a później też LG G4. Niestety, świat nie podzielał mojego zdania i telefony koreańskiej firmy nie sprzedawały się najlepiej. Ostatecznie LG wycofało się z rynku smartfonów, ale dopiero w tym roku proces zostanie w pełni ukończony.

LG wyłącza serwery

LG, pomimo wycofania się z rynku smartfonów, zobowiązało się, że jeszcze przez 3 lata będzie dostarczać aktualizacje do swoich urządzeń. Najpierw chodziło o Androida 12, a potem też o poprawki bezpieczeństwa. Jednak te 3 lata już minęły, co oznacza, że koreańska firma ostatecznie może w pełni wycofać się z rynku, i właśnie to robi.