Lenovo i Motorola: przynieś złoma, dostaniesz nawet 2000 zł

Dzięki nowej ofercie Lenovo i Motoroli można zgarnąć atrakcyjny rabat na nowy sprzęt. Zniżka dotyczy zakupu nowego produktu tego samego rodzaju co oddany zużyty sprzęt, a jego wysokość zależy od typu i wartości wybranego nowego produktu. W ramach tej promocji dostępne są notebooki i tablety z oferty Lenovo, a także smartfony marki Motorola z serii moto g, edge oraz razr.

Promocja na laptopy

W przypadku notebooków klienci mogą skorzystać ze zniżek zależących od wartości urządzenia: laptopy kosztujące do 3500 zł oznaczają rabat w wysokości 300 zł. W przedziale cenowym od 3501 zł do 5000 zł klienci otrzymują zniżkę 500 zł. Zakup notebooka wycenionego między 5001 zł a 7000 zł wiąże się z upustem 700 zł. W przypadku laptopów mieszczących się w zakresie od 7001 zł do 10 000 zł rabat wynosi 1000 zł. Osoby decydujące się na notebooki w cenie od 10 001 zł do 15 000 zł mogą liczyć na zniżkę w wysokości 1500 zł. Zakup modeli powyżej 15 000 zł niesie ze sobą oszczędność 2000 zł.

Tablety i smartfony

Podobne rabaty obowiązują w przypadku tabletów. Przy zakupie urządzeń w cenie do 500 zł przyznawana jest zniżka 100 zł. Tablety kosztujące między 501 zł a 1000 zł są objęte rabatem 200 zł, a te w zakresie 1001 zł do 2000 zł – 300 zł. Tablety, których cena przekracza 2000 zł, oznaczają upust w wysokości 500 zł.

W przypadku smartfonów rabaty są uzależnione od serii produktu. Zakup modelu z serii moto g jest premiowany rabatem 100 zł, z serii edge – 300 zł. Smartfony z serii razr zapewniają zniżkę 500 zł.

Jak skorzystać z promocji?

W ramach trwającej promocji, obowiązującej od 17 stycznia 2026 r. do 21 lutego 2026 r. lub do wyczerpania puli rabatów, wystarczy oddać zużyty sprzęt elektroniczny sprzedawcy. Zużyty sprzęt musi odpowiadać rodzajowo nabywanemu produktowi promocyjnemu – aby uzyskać rabat na tablet, należy oddać zużyty tablet. Zakup promocyjnego produktu i oddanie sprzętu muszą odbyć się w jednej transakcji w Showroomie Lenovo & Motorola, bo rabat przyznawany jest wyłącznie w momencie zakupu.