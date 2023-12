Laptopy Lenovo z nowym typem złącza. Ma konkretne przeznaczenie

Lenovo szykuje laptopy z nowym rodzajem złącza, które od dawna wykorzystywane jest w branży serwerowej. Ich możliwości są dużo wyższe niż USB4 i Thunderbolt 5.

Wkrótce powinny pojawić się pierwsze urządzenia, które będą obsługiwać USB4 z Thunerbolt 5. Nowe złącze pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 80 Gbps. Jednak nie będzie to największa rewolucja. Lenovo ma szykować laptopy z portem Oculink, którego teoretyczne możliwości są jeszcze większe.

Laptopy ze złączem Oculink

Oculink nie jest nowym rodzajem złącza. To wykorzystywane jest od dawna między innymi w branży serwerowej. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to przedłużenie standardu PCI Express, tylko w formie tradycyjnego portu. Przy wersji PCIe 4.0 x8 możemy liczyć na przesył danych z prędkością 128 Gbps, a przy PCIe 5.0 nawet 256 Gbps.

Po co tak szybkie złącze w laptopie? Można je wykorzystać między innymi do podłączenia zewnętrznej karty graficznej. W ten sposób teoretycznie nie najszybszy komputer może posłużyć do grania. Na rynku jest już kilka eGPU, które obsługują ten standard, chociaż głównie chińskich producentów pokroju GPD lub ONEXGPU.

Lenovo, jeśli rzeczywiście zdecyduje się na taki krok, bo informacje nie jest jeszcze potwierdzona, nie będzie pierwszym producentem, który wprowadzi złącze Oculink. To pojawiło się już w urządzeniach firm z Państwa Środka, stąd też między innymi obecność w ich ofercie zewnętrznych kart graficznych, które obsługują ten standard.

