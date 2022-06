Można już zamawiać laptopy z kartami graficznymi Intela

Laptopy wyposażone w dedykowane układy Intel ARC Alchemist zaczęły pojawiać się w sklepach na całym świecie. Ich specyfikacja jest atrakcyjna, ale ceny już mniej...

Pod koniec kwietnia tego roku Intel chwalił się swoimi układami graficznymi. Mowa o kartach z krwi i kości, zdolnych do pracy i rozrywki, a nie prostych iGPU zintegrowanych z procesorem jak do tej pory. Niebiescy przygotowali się zarówno do ofensywy na rynku laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Pierwsza generacja nazwana została Intel ARC Alchemist.

Pierwsze laptopy z Intel ARC A370M są dość drogie

Rzeczywistość okazała się jednak brutalniejsza. Po trzech miesiącach od oficjalnej prezentacji w sklepach nadal próżno szukać zarówno urządzeń mobilnych jak i samych kart graficznych. Do tej pory jedyne dostępne laptopy pojawiały się wybiórczo w Korei Południowej. Amerykanie są jednak wreszcie gotowi do światowego debiutu.

Jak donosi serwis VideoCardz, w sklepach na całym świecie pojawiły się kolejne laptopy wyposażone w układy graficzne Intel ARC. Mowa o propozycjach od firm takich jak HP i Lenovo w sklepach w USA, Nowej Zelandii oraz Australii. Wszystkie z nich dostępne są jednak w przedsprzedaży, a wysyłka zakładana jest nie wcześniej niż początek lipca 2022.

Wspomniane laptopy to modele HP ENVY i Lenovo Yoga. Wyposażono je z kartę graficzną Intel ARC A370M, która korzysta z rdzenia Intel ACM-G11 oferującego 8 rdzeni Xe i 4 GB pamięci VRAM. Prócz tego mowa o procesorze Intel Core i5-12500H, 16 GB pamięci RAM typu DDR5 oraz SSD PCIe NVMe 512 GB.

Propozycja od HP w stanach wyceniona została na 1399 dolarów, czyli około 5999 złotych. W przypadku Australii i Nowej Zelandii mowa o 2730 AUC i 3000 NZD, a więc równowartości około 8425 i 8399 złotych. Innymi słowy jest drogo, chociaż trzeba pamiętać, że wszystkie z tych laptopów to wyższa półka, zaś Intel ARC A370M pozwala na granie w gry.

Źródło zdjęć: HP, Lenovo, Momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne