Valve ma problem z powodu pandemii COVID-19. Chodzi o Steam Decka

Steam Deck znowu ma problemy! Na szczęście tym razem nie chodzi o samą konsolę, a oficjalny dodatek, czyli stację dokującą.

Valve Steam Deck to kieszonkowy komputer, który debiutował na rynku w lutym 2022 roku. Przypomina on większą i znacznie wydajniejszą konsole Nintendo Switch, ale pozwala grać w tytuły znane ze standardowych PC. Mowa nawet o nowszych produkcjach AAA i to bez ponownego ich kupowania.

Źródłem problemów Valve jest pandemia COVID-19

Wszystko za sprawą układu SoC od AMD, które oferuje 4-rdzenie i 8-wątków z zegarem od 2,4 do 3,5 GHz oraz układ graficzny na architekturze AMD RDNA 2 z 8 jednostkami CU. Całość doprawiona 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i autorskim systemem operacyjnym SteamOS 3.0 bazującym na Linuksie.

Chociaż od premiery minęły już ponad trzy miesiące, to Steam Decka nadal wcale nie jest łatwo kupić. Do tej pory dostały go głównie osoby, które odważyły się na przedsprzedaż w ubiegłym roku. Reszta nadal potrafi czekać w kolejce. Niestety nie mamy dobrych wieści - Valve ma kolejne problemy.

Premiera stacji dokującej do Steam Decka została oficjalnie przesunięta. Amerykanie informują, że powodem jest pandemia COVID-19, a w efekcie zamknięcie wykorzystywanych przez nich w Chinach fabryk oraz utrudniony dostęp do potrzebnych części.

Valve uspokaja jednak od razu, że sytuacja nie ma wpływu na produkcję samego kieszonkowego komputera. Steam Deck podobno powstaje w innych zakładach i oczywiście korzysta z innych podzespołów.

Jeśli zaś chodzi o stację dokującą to sytuacja musi być naprawdę nieciekawa. Amerykanie nie podali kiedy można się spodziewać jej dostępności. Będą tylko "informować o zmianach", a na razie postarają się poprawić komfort korzystania z rozdzielaczy USB typu C i zewnętrznych ekranów od firm trzecich.

Źródło zdjęć: Valve

Źródło tekstu: Valve, oprac. własne