OMEN 15 z Ryzenem i 16-calowy Pavilion Gaming – nowości HP dla graczy

HP Prezentuje swoje nowości dla graczy. Wśród nich jest laptop OMEN 15 – najmniejszy jak dotąd laptop z gamingowej serii HP. Po raz pierwszy w tej serii mamy wybór między procesorami Intela i AMD.

Jeszcze nie było tak małego HP OMEN

Nie było też Omena z procesorem AMD. Zaprezentowany właśnie HP OMEN 15 będzie dostępny w wariantach z procesorami 10. generacji Intela (do i7 seria H) lub AMD Ryzen 7 (seria H). Towarzyszyć im będą układy graficzne Nvidii. Najmocniejszy to GeForce RTX 2070 Super MAX-Q (z rozwiązaniami dla smuklejszych laptopów). Do tego można dołożyć do 32 GB RAM-u DDR4 i maksymalnie dwa dyski SSD PCIe o pojemności do 1 TB z możliwością spięcia w macierz RAID0. Dysk można oczywiście dołożyć samodzielnie – dół obudowy można łatwo zdjąć po odkręceniu zwykłych śrubek Philipsa.

Ta moc wymaga porządnego chłodzenia. HP po raz pierwszy stosuje bezkontaktowy pomiar temperatury IR (IR termopile), co ma pomóc w optymalizacji kontroli temperatury. Do tego laptop ma chłodzenie OMEN Tempest Cooling z powiększonymi wlotami powietrza i 12 V wentylatorami, tłoczącymi powietrze w pięciu kierunkach. HP przekonuje, że dzięki temu wydajność została zachowana na poziomie desktopa. Oprogramowanie OMEN Command Center pozwala dopasować głośność chłodzenia do aktualnych potrzeb.

OMEN 15 będzie dostępny z ekranami 15,6 cala typu OLED i LCD (UHD 120 Hz lub FHD 300 Hz) i oczywiście z synchronizacją pionową Nvidia G-Sync. Klawiatura z podświetleniem RGB jest dostępna jako opcja, ale całość przypomina raczej elegancki laptop dla profesjonalisty, a nie bestię do grania. Warto też dodać, że OMEN 15 może być też energooszczędny. HP obiecuje nam 12 godzin oglądania filmów bez ładowania dzięki możliwości wyłączenia dyskretnego układu graficznego. To wszystko udało się zmieścić w obudowie 11% krótszej i 8% cieńszej niż poprzednia generacja. OMEN 15 ma wymiary 35,79 x 23,98 x 2,26 cm. Waga jest zależna od konfiguracji, ale będzie to w okolicy 2,4 kg.

OMEN 15 będzie dostępny w kilku wariantach, różniących się parametrami i ceną.

OMEN 15 Laptop PC (Intel) – $999,99 (Intel Core i5-10300H/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB /8GB DDR4 /256GB SSD/ FHD 300nit)

OMEN Laptop 15-ek0019nr (Intel) – $1 099,99 (Intel Core i5-10300H / NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB / 8GB DDR4 / 256GB SSD / FHD 300nit 144Hz)

OMEN 15 Laptop PC (AMD) – $999,99 (AMD Ryzen 5-4600H / NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB / 8GB DDR4 / 256GB SSD / FHD 250nit)

OMEN Laptop 15-en0029nr (AMD) – $1 2199,99 (AMD Ryzen 7-4800H / NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / FHD 300 nit 144Hz)

Na razie znamy tylko ceny w dolarach, dam znać, gdy dostaniemy informacje o dostępności i cenach w Polsce.

Pavilion Gaming z kolei to urósł

OMEN 15 został zmniejszony, za to w tańszej serii Pavilion Gaming pojawił się pierwszy laptop 16-calowy. W tym modelu może znaleźć się procesor Intela 10. generacji (maksymalnie Core i7) i grafika Nvidia GeForce RTX 2060 MAX-Q. Ekran ma jasność 300 nitów i może pracować z częstotliwością odświeżania 144 Hz przy rozdzielczości 1080p. Ekran ma cienkie ramki, więc wymiary laptopa są zbliżone do tradycyjnej „piętnastki”.

Razem z dwoma modelami laptopów HP zaprezentowało całą gamę akcesoriów. Do rodziny dołączyły dwie myszki: OMEN Vector (z ciężarkami) i OMEN Vector Essential. Obie zostały wyposażone w sensor opracowany z pomocą firmy PixArt i 6 programowalnych przycisków. Z zewnątrz myszki wyglądają identycznie.

Linia monitorów HP Gaming wzbogaciła się o ambitny model line HP X24c. Jego panel Full HD jest mocno zakrzywiony, może pracować z częstotliwością odświeżania 144 Hz i obsługuje synchronizację AMD FreeSync. Z poziomu OMEN Command Center można sterować jego trybami pracy.

HP X1000 to bezprzewodowy headset do grania z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1. HP Gaming Speakers X1000 zaś zapewnią dźwięk 2.1 na biurku. RMS głośników to with 30 W RMS. Kolekcję uzupełniają OMEN Dyad Earbuds – lekkie słuchawki z pilotem na kabelku.