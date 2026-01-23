Sprzęt

Masz za dużo ładowarek? Stacja ładowania z Action zastąpi aż 8

Smartfon rzadko jest jedynym urządzeniem na naszym wyposażeniu. Owszem, niektórym wystarczy podwójna, lub potrójna ładowarka. Jednak nie brakuje osób, które mają znacznie więcej urządzeń.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Masz za dużo ładowarek? Stacja ładowania z Action zastąpi aż 8

W ich przypadku najlepszym wyborem jest stacja ładowania. Sam swego czasu testowałem stację Anker Prime z mocą 200 W i portach do 140 W, która jest wręcz fenomenalna. Rzecz w tym, że również odpowiednio wyceniona, bo na 359 zł. W Action natomiast można kupić stację za 43,95 zł. Oczywiście z niższą ceną idą także znacznie słabsze możliwości. Jednak na pewno naładuje ona do 8 urządzeń jednocześnie. Po prostu niekoniecznie w krótkim czasie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ładowarka wielofunkcyjna z 8 portami Sologic z Action

Masz za dużo ładowarek? Stacja ładowania z Action zastąpi aż 8

Mamy tu do czynienia z 1,3-metrowym kablem w oplocie, który możemy podłączyć do gniazdka, a samą stację ustawić na półce. Ma ona do dyspozycji cztery porty USB-C i cztery USB-A. Natomiast jej maksymalna moc wynosi 60 W. Jeśli zaś chodzi o porty, to te prezentują się następująco: pierwszy port USB-C daje moc do 30 W, a pozostałe porty, zarówno USB-C, jak i USB-A potrafią zapewnić do 12 W mocy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa GREENCELL USB-C 60W Czarny
Ładowarka sieciowa GREENCELL USB-C 60W Czarny
0 zł
123 zł - najniższa cena
Kup teraz 123 zł
Ładowarka sieciowa QOLTEC GaN Power Pro 100W Czarny
Ładowarka sieciowa QOLTEC GaN Power Pro 100W Czarny
0 zł
96 zł - najniższa cena
Kup teraz 96 zł
Ładowarka sieciowa QUALO Ultimate QLSN-CA-45-01 Nano PD Czarny
Ładowarka sieciowa QUALO Ultimate QLSN-CA-45-01 Nano PD Czarny
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement

Tym samym nie jest to sposób na szybkie ładowanie wielu urządzeń, chociaż pierwszy z nich pozwoli naładować laptopa. Chociaż to raczej będzie proces dla cierpliwych. Świetnie to się jednak sprawdzi do naładowania smartfonu, zegarka, słuchawek, latarki, czy innych urządzeń, które niekoniecznie pobierają dużo energii. A kosztuje to 34,95 zł.

Image
telepolis
Action Action nowści Ładowarka z Action recenzja
Zródła zdjęć: Action, Paweł Maretycz / Telepolis.pl