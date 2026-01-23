Masz za dużo ładowarek? Stacja ładowania z Action zastąpi aż 8

W ich przypadku najlepszym wyborem jest stacja ładowania. Sam swego czasu testowałem stację Anker Prime z mocą 200 W i portach do 140 W, która jest wręcz fenomenalna. Rzecz w tym, że również odpowiednio wyceniona, bo na 359 zł. W Action natomiast można kupić stację za 43,95 zł. Oczywiście z niższą ceną idą także znacznie słabsze możliwości. Jednak na pewno naładuje ona do 8 urządzeń jednocześnie. Po prostu niekoniecznie w krótkim czasie.

Ładowarka wielofunkcyjna z 8 portami Sologic z Action

Mamy tu do czynienia z 1,3-metrowym kablem w oplocie, który możemy podłączyć do gniazdka, a samą stację ustawić na półce. Ma ona do dyspozycji cztery porty USB-C i cztery USB-A. Natomiast jej maksymalna moc wynosi 60 W. Jeśli zaś chodzi o porty, to te prezentują się następująco: pierwszy port USB-C daje moc do 30 W, a pozostałe porty, zarówno USB-C, jak i USB-A potrafią zapewnić do 12 W mocy.