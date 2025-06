Kupujesz Switcha 2? O tym jednym musisz pamiętać

Sprzęt

Premiera Nintendo Switch 2 już jutro. Będzie to najciekawsza konsola tej generacji, oraz rozwinięcie idei pierwszego Switcha, jednak zamknięte w znacznie potężniejszym urządzeniu. To już nie jest konsola tylko na gry Nintendo i pojedyncze wielkie tytuły znane z innych platform. Switch 2 to sprzęt, na który najprawdopodobniej trafi większość nadchodzących gier multi platformowych.