Twój telewizor nie obsługuje standardu DVB-T2? Ten malec pomoże

Kruger&Matz wprowadził do sprzedaży mini tuner KM9999, zdolny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają telewizora potrafiącego odbierać telewizję w nowym standardzie, ale jednocześnie nie mają miejsca na postawienie dodatkowej przystawki.

Warunkiem odbioru nowego sygnału telewizji naziemnej jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, który umożliwia dekodowanie sygnału telewizyjnego w formacie H.265 HEVC. Takie urządzenie ma w swojej ofercie Kruger&Matz. Nie jest to telewizor czy duży dekoder, lecz mini tuner podłączany bezpośrednio do gniazda HDMI w TV, który jednocześnie pełni rolę odtwarzacza multimedialnego z nagrywarką PVR. Niewielkich rozmiarów KM9999 powinien być doceniony przez osoby, które na przykład posiadają telewizor wiszący na ścianie i nie mają miejsca, by w jego pobliżu podłączyć standardowy dekoder.

Kruger&Matz KM9999 wyposażony został w wyjście HDMI, które umożliwia podłączenie go do wszystkich nowszych modeli telewizorów. Aby cieszyć się ulubionymi programami telewizji naziemnej, wystarczy podłączyć mini dekoder do dowolnego portu HDMI w telewizorze i dołączyć do niego antenę oraz zasilanie poprzez port USB.

Kompaktowe wymiary nowego tunera sprawiają, że łatwo można ukryć go za odbiornikiem, by nie zajmował miejsca na szafce RTV. Nie oznacza to jednak, że KM9999 ma mniejszą funkcjonalność. Podobnie jak tradycyjne dekodery, pozwala na odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości FullHD. Co więcej, umożliwia odtwarzanie dźwięku zgodnego ze standardem kodowania E-AC-3. Ma też kontrolę rodzicielską, EPG (elektroniczny przewodnik po kanałach) i Time Shift (zatrzymanie kanału transmitowanego na żywo), a port USB pozwala podłączać zewnętrzne nośniki i nagrywać ulubione programy oraz odtwarzać zapisane na nich zdjęcia czy pliki muzyczne.

KM9999 to także idealne urządzenie dla właścicieli hoteli i pensjonatów. Tuner ma uproszczony tryb hotelowy, dzięki któremu ustawienia i listę kanałów można zapisać na nośniku przenośnym (np. pendrive) i następnie wgrać je do innego modelu tego dekodera. Dodatkowo włączając tryb „hotel” możemy mieć pewność, że nikt bez znajomości hasła dostępowego nie zmieni ustawień czy listy kanałów.

Dostępność i cena

Kruger&Matz KM9999 dostępny jest na stronie www.krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce w sugerowanej cenie 129 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Kruger&Matz

Źródło tekstu: Kruger&Matz