Dziwne maile zaczęły nękać Polaków. Blady strach padł na gapowiczów

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wystosował pilne ostrzeżenie do mieszkańców - znów są oni nękani za sprawą fałszywych e-maili, które podszywają się pod instytucję, ale zawierają w gruncie rzeczy stek bzdur.

Nieopłacone kary za brak biletu

W treści takiego maila można przeczytać informację o tym, że jego adresat zalega z płatnościami za przejazd bez ważnego biletu. Co więcej, w przypadku "zgubienia potwierdzenia" adresat ma obowiązek udać się osobiście do biura ZDiTM w celu otrzymania numeru konta, na które należy wysłać przelew.

Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie wzmożonej ostrożności i o wstrzymanie się z wnoszeniem jakichkolwiek opłat. Nie powinni otwierać też żadnych linków, ani załączników wiadomości. Prosi się także o nieudostępnianie żadnych danych osobowych. W przypadku otrzymania takiego maila, ZDiTM prosi o natychmiastowe usunięcie, a jeśli to możliwe, to także o zgłoszenie sprawy do odpowiednich służb.