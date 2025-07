x-kom królem promocji. Ten sprzęt kupisz tam za pół ceny i będziesz wniebowzięty

Chociaż i w domu pozwoli to na utrzymanie większego porządku z ładowarkami. Mowa tu o modelu marki Belkin, który oferuje aż 67 W czystej mocy przy 3 dostępnych portach USB-C . A wszystko to za jedyne 99 zł , czyli aż 96 zł taniej, niż wynosi cena standardowa.

Ładowarka kątowa Belkin

Oczywiście przy ładowarce 67 W energia ta jest do podziału pomiędzy wszystkie dostępne porty. I tak ładując jeden sprzęt, ten wyciągnie maksymalnie 67 W. Jednak przy podłączeniu dwóch rozkłada się to na 40 W + 25 W . Przy wykorzystaniu wszystkich trzech portów możemy liczyć na 25 W + 20 W + 20 W .

Ten nierównomierny podział w pierwszym przypadku to natomiast olbrzymi plus, kiedy ładujemy jednocześnie smartfona i laptopa. Wyższa moc dla tego drugiego jest czymś, co pozwoli zabrać tylko jedną ładowarkę za jedyne 99 zł ze sobą.