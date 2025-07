Gmail naprawił najgorszą rzecz w poczcie e-mail. Co za ulga

Łatwo poczuć się przytłoczonym ogromną ilością subskrypcyjnych wiadomości e-mail, zatykających skrzynkę odbiorczą. To codzienne alerty o okazjach, które w zasadzie są spamem, cotygodniowe newslettery z blogów, których już dawno nie czytasz, promocyjne wiadomości e-mail od sprzedawców detalicznych, u których nie zrobiłeś zakupów od lat, mogą szybko się kumulować. Dzięki nowej funkcji Gmaila "Zarządzaj subskrypcjami" możesz przeglądać i zarządzać swoimi subskrypcyjnymi wiadomościami, co ułatwia rezygnację z tych, których już nie chcesz i to wszystko z jednego miejsca.

