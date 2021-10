Kruger&Matz Live 9S debiutuje w polskich sklepach

Na polskim rynku debiutuje nowy wariant dziewiątej odsłony smartfonu Live marki Kruger&Matz. W stosunku do poprzednika urządzenia ma lepsze parametry techniczne, na czele z układem MediaTek Helio G80.

Kruger&Matz Live 9S to smartfon, który powinien się sprawdzić w rękach osób potrzebujących do pracy narzędzia o stałej wydajności, ale też tych, którzy korzystają z telefonu głównie do celów rozrywkowych, na przykład do rozgrywki w najpopularniejsze gry. Producent obiecuje, że to wszystko jest możliwe za sprawą 4 GB RAM-u i ośmiordzeniowego procesora MediaTek Helio G80, stworzonego z myślą o graczach mobilnych. Całość dopełnia system Android 11, który gwarantuje dostęp do tysięcy aplikacji i gier ze sklepu Google Play.

Nowy smartfon marki Kruger&Matz ma ekran IPS LCD o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który podobno wyróżnia się wysoką jasnością oraz szeroką przestrzenią barwową, dzięki czemu prezentowane na ekranie treści są czytelne i mają odpowiednio odwzorowane kolory obrazu nawet w słoneczne dni. Smukła obudowa w kolorze mieniącej się szarości skrywa dwa sloty na karty nanoSIM dla osób, które w jednym urządzeniu korzystają z dwóch numerów telefonu oraz slot microSD, umożliwiający rozszerzenie pamięci urządzenia o kolejne 256 GB. Wielogodzinne korzystanie z urządzenia zapewnia bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W.

Live 9S ma cztery aparaty fotograficzne na tylnym panelu. Głównej jednostce o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.8) towarzyszy aparat o rozdzielczości 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, a także dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (makro i czujnik głębi). Miłośnicy selfie mają do dyspozycji przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0), który sprawdzi się także do prowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe.

Nowy smartfon wyposażony został w szereg zabezpieczeń chroniących prywatność użytkownika. Dostęp do telefonu można zabezpieczyć PIN-em, wzorem oraz odciskiem palca, a także poprzez Face ID. Bezprzewodowa łączność możliwa jest dzięki LTE, Wi-Fi ac oraz Bluetooth 5.0. Z kolei moduł NFC pozwala dokonywać płatności zbliżeniowych oraz łatwo parować ze sobą urządzenia.

Wraz za smartfonem Kruger&Matz Live 9S użytkownik otrzymuje w zestawie słuchawki, ładowarkę z przewodem USB-C oraz silikonowe etui i szkło ochronne.

Dostępność i cena

Kruger&Matz Live 9S jest dostępny w ponad 70 sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce oraz na oficjalnej stronie internetowej producenta pod adresem www.krugermatz.com. Sugerowana cena smartfonu wynosi 779 zł.

Źródło zdjęć: Kruger&Matz

Źródło tekstu: Kruger&Matz