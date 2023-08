Sony PlayStation 5 Slim. Tak będzie wyglądać nowa konsola

Wygląda na to, że premiera nowej wersji Sony PlayStation 5 jest już blisko. W sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy wariantu Slim/Pro.

Aktualna generacja konsol debiutowała na rynku prawie trzy lata temu. Zarówno Sony PlayStation 5, jak i Microsoft Xbox Series X/S pojawiły się w sprzedaży w listopadzie 2020 roku. Nikogo więc nie powinno dziwić, że fani Japończyków i Amerykanów spodziewają się odświeżonych modeli.

Nowe PlayStation 5 ma być aż o 5 centymetrów mniejsze

Niestety Sony i Microsoft nie zapowiedzieli do tej pory oficjalnie nowych wersji konsol. Przynajmniej nie takich jakich spodziewają się konsumenci. Nie znaczy to jednak, że nie pracują nad nimi za zamkniętymi drzwiami.

Na chińskim forum A9VG zaczęły pojawiać się zdjęcia, a niedługo później dołączył do nich film. Przedstawia on białą konsolę PlayStation 5, która doczekała się nowego designu. Przeprojektowano m. in. boczne pokrywy, które posiadają teraz przerwę na całej długości oraz inaczej wygląda środkowa część konsoli.

Część źródeł twierdzi, że jest to Sony PlayStation 5 Slim. Problem jest taki, że konsola... nie jest wcale węższa, ale jest za to o 5 centymetrów niższa. Może być to więc jednak Sony PlayStation 5 Pro.

Wśród aktualnych plotek wymienia się również dodanie drugiego USB 3.2 Gen 2 typu C oraz możliwość wydania PlayStation 5 w wersji z wyjmowanym napędem optycznym. Pozwoliło by to obniżyć cenę konsoli. Chętni mogliby zaś dokupić napęd w późniejszymi terminie i zamontować go we własnym zakresie.

Zobacz: NVIDIA startuje z promocją na karty graficzne GeForce RTX 4000

Zobacz: SK hynix rusza z produkcją nowych pamięci DRAM dla smartfonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bwe@Twitter, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne