NVIDIA startuje z promocją na karty graficzne GeForce RTX 4000

Jesteś graczem i myślałeś o wymianie karty graficznej lub całego laptopa? W takim razie NVIDIA ma coś dla Ciebie, zwłaszcza jeśli lubisz strzelanki sieciowe.

Overwatch 2 to gra wydana w 2022 roku przez Blizzard Entertainment, która funkcjonuje w modelu free-to-play. Jest to sieciowa, pierwszoosobowa strzelanka, będąca następcą szalenie popularnego Overwatch z 2016 roku. Gracze mają do wyboru zarówno klasyczne potyczki PvP, jak i kooperacyjne tryby PvE.

Promocja potrwa do 9 września 2023

Fabuła gry jest co prawda prosta, ale wciągająca i kontynuuje wydarzenia znane z pierwszej części gry. Mamy tutaj klasycznie do czynienia z dwoma walczącymi ze sobą frakcjami - tytułową grupą bohaterów Overwatch oraz antagonistami z grupy Szpon. Całość utrzymana w kolorowym i pozytywnym stylu graficznym.

W Overwatch 2 ruszył właśnie nowy sezon nazwany "Inwazja". Z tego powodu NVIDIA ogłosiła promocję związaną z kartami graficznymi GeForce RTX 4000. Osoby, które zakupią w sklepach biorących udział w akcji taką kartę, wyposażonego w nią laptopa lub komputer stacjonarny, otrzymają Niezrównany zestaw Overwatch 2: Inwazja. W skład pakietu wchodzą:

Wszystkie trzy misje fabularne w Overwatch 2: Inwazja

Odblokowanie bohaterki Sojourn

Legendarna skórka Mścicielki Sojourn

3 000 Monet Overwatch

Karnet Bojowy Premium z pominięciem 20 poziomów

Legendarna skórka Cassidy Strzelec Wyborowy C-455

Legendarna skórka Kiriko Mistrzyni Ostrzy K-2000

Promocja obowiązuje przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti, 4060 lub komputerów w nie wyposażonych, a także laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 lub RTX 4060. Akcja jest ograniczona czasowo i potrwa do 9 września 2023.

W promocji biorą udział tylko wybrani sprzedawcy. W Polsce mowa o sklepach takich jak x-kom, Media Expert, Komputronik, morele, DELKOM, ProLine, FOX Komputer, Alsen, Zadowolenie, KRSystem, Techlord, sferis.pl, MocnyKomputer i hyperbook. Pełen regulamin akcji dostępny jest na stronie NVIDII.

Zobacz: SK hynix rusza z produkcją nowych pamięci DRAM dla smartfonów

Zobacz: Jesteś fanem Starfield? To procesor i karta graficzna dla Ciebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne