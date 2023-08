Jesteś fanem Starfield? To procesor i karta graficzna dla Ciebie

Jeśli czekasz na premierę gry Starfield i myślałeś o modernizacji komputera to mamy dobre wieści. AMD przygotowało limitowane edycje swoich kart i procesorów.

W zeszłym tygodniu debiutowała długo wyczekiwana gra, czyli Baldur's Gate 3 od Larian Studios. Cieszy się ona ogromną popularnością na całym świecie. Jednak już niedługo sukces ten może przyćmić nowa produkcja od Bethesda Game Studios, czyli kosmiczny RPG w postaci gry Starfield, debiutujący na początku września.

AMD przygotuje zaledwie 500 sztuk specjalnych CPU i GPU

W przypadku tej gry Bethesda nawiązała współpracę z AMD. Dzięki temu tytuł doczeka się wsparcia dla najnowszych technologii od Czerwonych, a dodatkowo konsumenci mogą liczyć na promocje, gdzie przy zakupie procesorów i kart graficznych AMD Ryzen i Radeon w zestawie dołączany jest kod na grę.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec niespodzianek. W trakcie wydarzenia QuakeCon zaprezentowano specjalne specjalne wersje kart graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX oraz opakowań procesorów AMD Ryzen 7 7800X3D. Są one inspirowane grą Starfield i mają uczcić pierwsze od 25 lat nowe uniwersum Bethesdy.

Planowane jest wyprodukowanie zaledwie 500 kart graficznych i tyle samo procesorów. Nie trafią one jednak do sprzedaży, a zdobyć je można będzie w ramach specjalnych promocji i konkursów. Więcej szczegółów pojawi się już wkrótce, ale warto śledzić media społecznościowe AMD oraz Bethesdy.

Zobacz: Corsair K70 MAX. Czy tak wygląda klawiatura przyszłości?

Zobacz: Procesory Intel Lunar Lake. Zdradzono szczegóły dotyczące architektury

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne