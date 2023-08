Microsoft szykuje nowego Xboxa Series X, ale to nie to, co myślisz

Microsoft szykuje nową wersję Xbox Series X. Jednak prawdopodobnie nie tego spodziewają się fani marki.

Microsoft ma planować nową wersję konsoli Xbox Series X. Niestety, nie będzie to coś, na co prawdopodobnie liczą fani, czyli mocniejszy model Pro. Zamiast tego firma z Redmond szykuje coś mniej spektakularnego.

Nowa wersja Xbox Series X

W trakcie podcastu Xbox Era Shpeshal Nick ujawnił, że według jego wiedzy Microsoft aktualnie pracuje nad nową wersją Xbox Series X. Niestety, nie będzie to nic efektownego. Nowy model ma być, wzorem Series S, pozbawiony napędu optycznego i tym samym obsługiwać tylko gry cyfrowe. Dokładna data premiery konsoli nie jest znana, ale zapewne mowa o przyszłym roku.

Pewnego rodzaju pocieszeniem dla fanów marki może być fakt, że na 2025 rok Microsoft ma szykować jeszcze inne sprzęty związane z marką Xbox. Czy będzie to model Pro? Tego niestety nie wiemy. Z AMD docierają do nas informacje, według których nie trwają prace nad mocniejszą wersją układu wykorzystywanego w Series X, więc wydaje się to mało prawdopodobne.

Jednak Xbox Series X bez napędu ma sporo sensu. Na pewno byłaby to konsola tańsza, co już samo w sobie jest dużą zaletą. Poza tym dzisiaj i tak większość gier kupujemy w wersji cyfrowej, więc napęd staje się coraz bardziej zbędny.

