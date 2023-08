Xbox odsłania karty. Wiemy co pokażą na targach Gamescom

Microsoft udostępnił listę tytułów, które zostaną pokazane z ramienia firmy na targach Gamescom. Nie zabraknie głośnych tytułów.

Już w tym miesiącu odbędą się jedne z największy targów gier komputerowych na świecie. W tym roku Gamescom rozpocznie się 23 i potrwa do 27 sierpnia. Tymczasem Microsoft zdradził, jakie gry zobaczymy w strefie Xbox. Ta według zapowiedzi będzie największą w ostatnich latach.

Gamescom 2023 - wiemy jakie gry znajdą się w strefie Xbox

W strefie Xbox odbędą się ekskluzywne prezentacje gier takich, jak Starfield, Forza Motorsport i Ara: History Untold. Co więcej, będzie można po raz pierwszy zagrać w Towerborne oraz zobaczyć najnowsze zawartości do The Elder Scrolls Online i Microsoft Flight Simulator. To jednak nie wszystko, dostępnych będzie również ponad 25 tytułów od zewnętrznych partnerów. Nie zabraknie również produkcji w ramach programu ID@Xbox. Światowe debiuty zaliczą między innymi:

S.T.A.L.K.E.R 2 od GSC Game World;

Payday 3 od Overkill Software i Starbreeze Studio;

Jusant od DontNod;

ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon od FromSoftware;

Party Animals od Recreate Games;

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty od CD PROJEKT RED;

Under the Waves od Quantic Dream;

Persona 5 Tactica od Sega Atlus;

i wiele innych.

Tegoroczne targi są również okazją do świętowania 10-lecia programu ID@Xbox. Tytuły, jakie będzie można ograć w strefie, to m.in.:

Lamplighter’s League;

SteamWorld Build;

Lightyear Frontier;

i wiele innych.

Dzięki oficjalnym transmisjom na Twitchu prowadzonym bezpośrednio ze stoiska Xbox każdy będzie mógł być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kolonii. Xbox będzie również gospodarzem specjalnego Xbox FanFest, oraz weźmie udział w Devcom 2023 w roli sponsora.

