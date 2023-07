Assassin's Creed Mirage. Tyle zajmie przejście gry

Assassin's Creed Mirage może być jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Ze zniecierpliwieniem powinni na nią czekać przede wszystkim fani serii, bo Ubisoft obiecał powrót do korzeni. Czas, jaki będzie potrzebny na przejście gry, w pewien sposób to potwierdza.

Fabian Salomon, który w Ubisoft pełni rolę głównego producenta, udzielił wywiady francuskiemu youtuberowi Julienowi Chièzenowi. W trakcie rozmowy zdradził, ile przeciętny gracz będzie potrzebował na przejście Assassin's Creed Mirage. Będzie to około 20 godzin w przypadku samej fabuły i 25-30 godzin przy ukończeniu wszystkich aktywności.

W ostatnim czasie przeprowadzamy wiele wewnętrznych testów, jest to część naszego procesu. Chcemy możliwie zbliżyć się do graczy, więc mogę zdradzić, że średni czas gry, jaki ostatnio otrzymujemy w ramach tych testów, to 20-23 godziny. Może on wzrosnąć do 25-30 godzin w przypadku chęci zrobienia wszystkiego, a przy pośpiechu spaść do 20 godzin.