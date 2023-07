Baldur’s Gate 3. O tej godzinie rozpoczniesz grę

Wielu graczy ze zniecierpliwieniem czeka na premierę Baldur's Gate 3. Ta na szczęście została przyspieszona i na komputerach zadebiutuje już 3 sierpnia, czyli w najbliższy czwartek. A o której będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę?

Gracze, którzy liczyli na start rozgrywki o północy ze środy na czwartek, mogą czuć się rozczarowani. Okazuje się, że na start rozgrywki będziemy musieli trochę poczekać. Larian Studios na Twitterze opublikowało dokładny harmonogram. Wynika z niego, że w Polsce gra ruszy 3 sierpnia o godzinie 17:00.

It's almost time: Baldur’s Gate 3 releases on PC next Thursday, August 3rd!



Check the map below for the launch timing depending on your location 🗺https://t.co/g0WEm2I7WM pic.twitter.com/UR7NzuWziJ