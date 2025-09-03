Sony szykuje nową wersję PlayStation. Będzie gorsza

Sony przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej rewizji sprzętowej PlayStation 5 Digital Edition. Według chińskich źródeł, wariant CFI-2100 odkryty w czerwcu 2025 w dokumentach certyfikacyjnych z Japonii, zadebiutuje w Europie 13 września w cenie 499 euro, czyli identycznej jak obecna. Jednak zaoferuje SSD o pojemności 825 GB, zamiast 1 TB.

Japoński gigant tłumaczy wprowadzenie nowej rewizji optymalizacją kosztów produkcji. Co istotne, standardowa edycja PlayStation 5 ma zachować nośniki 1 TB, gdy trafi do sprzedaży w późniejszym terminie.

Pewnym pocieszeniem ma być fakt, że nowe opakowanie wersji PlayStation 5 Digital Edition będzie oznaczone dużą informacją o pojemności 825 GB, co ułatwi odróżnienie obu wariantów w sklepach. Można więc będzie kupować starsze wydania, do czasu ich zniknięcia z obiegu.

Choć oficjalnie nie mamy do czynienia z podwyżką cen, wielu graczy postrzega ten ruch właśnie jako ukrytą formę zdrożenia konsoli - klienci zapłacą tyle samo, ale otrzymają mniej niż wcześniejsi nabywcy. Obecna generacja konsol jest tym samym pierwszą, w której sprzęt okazuje się droższy niż w momencie premiery, przynajmniej w praktyce.