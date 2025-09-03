Sprzęt

Sony szykuje nową wersję PlayStation. Będzie gorsza

Jeśli planowałeś zakup japońskiej konsoli do gier to warto się śpieszyć. Lada moment zaoferuje ona mniejsze SSD w tej samej cenie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:47
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sony szykuje nową wersję PlayStation. Będzie gorsza

Sony przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej rewizji sprzętowej PlayStation 5 Digital Edition. Według chińskich źródeł, wariant CFI-2100 odkryty w czerwcu 2025 w dokumentach certyfikacyjnych z Japonii, zadebiutuje w Europie 13 września w cenie 499 euro, czyli identycznej jak obecna. Jednak zaoferuje SSD o pojemności 825 GB, zamiast 1 TB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydawcy gier mówią wprost - drogie konsole, to słaba sprzedaż

Japoński gigant tłumaczy wprowadzenie nowej rewizji optymalizacją kosztów produkcji. Co istotne, standardowa edycja PlayStation 5 ma zachować nośniki 1 TB, gdy trafi do sprzedaży w późniejszym terminie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Kontroler SONY DualSense Edge Nocna czerń
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Kontroler SONY DualSense Edge Nocna czerń
0 zł
3479.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3479.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Monster Hunter Wilds Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + Monster Hunter Wilds Gra PS5
0 zł
2704.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2704.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + 2 Kontrolery SONY DualSense Biały + Stacja ładująca SONY DualSense
Konsola SONY PlayStation 5 Slim + 2 Kontrolery SONY DualSense Biały + Stacja ładująca SONY DualSense
0 zł
2995 zł - najniższa cena
Kup teraz 2995 zł
Advertisement

Pewnym pocieszeniem ma być fakt, że nowe opakowanie wersji PlayStation 5 Digital Edition będzie oznaczone dużą informacją o pojemności 825 GB, co ułatwi odróżnienie obu wariantów w sklepach. Można więc będzie kupować starsze wydania, do czasu ich zniknięcia z obiegu.

Choć oficjalnie nie mamy do czynienia z podwyżką cen, wielu graczy postrzega ten ruch właśnie jako ukrytą formę zdrożenia konsoli - klienci zapłacą tyle samo, ale otrzymają mniej niż wcześniejsi nabywcy. Obecna generacja konsol jest tym samym pierwszą, w której sprzęt okazuje się droższy niż w momencie premiery, przynajmniej w praktyce.

Niektórzy wydawcy, w tym CAPCOM, podkreślają, że wysokie ceny konsol negatywnie wpływają na sprzedaż gier. W obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej pozostaje mieć nadzieję, że nie zobaczymy kolejnych podwyżek, które jeszcze bardziej pogorszą sytuację na rynku.

Image
telepolis
Sony SSD PlayStation 5 konsola do gier nośnik półprzewodnikowy
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Bilibili-kin@Dealabs, oprac. własne