Gole 1 PRO, czyli dotykowy komputer wielkości smartfona

Potrzebujesz kieszonkowego komputera, który będzie bez problemu odpalał aplikacje pisane na smartfona? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy!

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, sięga nawet kilka wieków wstecz. Jednak nigdy nie było tak proste jak obecnie i nigdy nie obejmowało tak dużego spektrum różnych dziedzin i działalności. Obecnie można wesprzeć twórcę nie wychodząc z domu i nawet nigdy się z nim nie spotykając twarzą w twarz.

Gole 1 PRO kosztuje niecałe 1000 złotych

Najpopularniejsze pod tym względem są platformy Kickstarter oraz Indiegogo. Można tam zainwestować w projekty, które przykuły naszą uwagę - książki, gry planszowe, sprzęty codziennego użytku czy elektronika wszelkiej maści. A tak się składa, że na Indiegogo pojawił się ciekawy, kieszonkowy komputer.

Gole 1 PRO to propozycja od chińskiej firmy HIGOLE PC, która ma już na swoim koncie podobne urządzenie. Mowa o kieszonkowym komputerze z dotykowym ekranem. Metalowa obudowa ma wymiary 91,2 x 144 x 17,8 milimetra, a więc zbliżona jest do dwóch położonych na sobie smartfonów. Waga to 200 gramów.

Sercem urządzenia może być procesor Intel Celeron J4125 (Gemini Lake 14 nm, 4R/4W, 2,7 GHz, 10 W) lub Intel Pentium N4000 (Gemini Lake, 14 nm, 2R/2W, 2,6 GHz, 6 W), który sparowano z 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X oraz nośnikiem SSD o pojemności 128 GB.

Gole 1 PRO dysponuje 5,5-calowym dotykowym ekranem o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli. Wbudowana bateria ma pojemność 5000 mAh i pozwala nawet 4 godziny normalnej pracy. Całość chłodzona jest pasywnie.

Opisywany sprzęt oferuje cztery porty USB 3.2 Gen 1, jedno USB typu C (tylko do zasilania), slot dla kart pamięci, jack 3,5 mm, dwa HDMI 2.0 (do 4K) i jedno RJ-45. Nie zabrakło też wbudowanego mikrofonu i głośnika. W przypadku łączności bezprzewodowej wszystko zależy od wybranego procesora - J4125 oznacza WiFi 6 i Bluetooth 5.2, zaś N4000 to starsze WiFi 5.0 i Bluetooth 5.0.

Gole 1 PRO pracuje domyślnie pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 11, ale ma być też wsparcie dla alternatyw w postaci Linuksa. Producent wspomina głównie dystrybucje Ubuntu.

Mimo, że zbiórka na Indiegogo wystartowała niedawno to udało się już uzbierać 328% z potrzebnej kwoty. Chętni nadal mogą jednak wspierać akcje w zamian za wybrany wariant Gole 1 PRO. Ceny wynoszą od 929 do 1159 złotych. Wysyłka ma nastąpić we wrześniu. Jednak jak zwykle z crowdfundingiem należy zachować ostrożność. Opóźnienia nie są tu rzadkością, a i czasami zdarzają się firmy nie wywiązujące się z obietnic.

Zobacz: Raspberry Pi z procesorem Intela? Tak, to możliwe!

Zobacz: FSP HYDRO PTM X Pro to mocarne zasilacze z japońskim wnętrzem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HIGOLE, Indiegogo

Źródło tekstu: oprac. własne