Przyszłość transportu miejskiego? Powstaje magnetyczna deskorolka

W ostatnich latach zauważamy śmiałe zmiany w poruszaniu się po mieście. Od pieszych spacerów i rowerów społeczeństwo płynnie przeszło do hulajnóg. Co następne? Może magnetyczne deskorolki?

Technologia idzie do przodu i na ulicach pojawia się coraz więcej pojazdów elektrycznych. Nie chodzi tu tylko o samochody za dziesiątki lub nawet setki tysięcy złotych. Na rynku pojawiają się o wiele bardziej przystępne urządzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o ostatnim wzroście popularności elektrycznych hulajnóg. Jednak w przyszłości mogą ona zostać przynajmniej częściowo wyparte przez nadchodzący wynalazek.

Magnetyczna deskorolka do poruszania się po mieście

Start-up Koala Boards rozpoczął zbiórkę na Kickstarterze na zrealizowanie ciekawego projektu. Chodzi o magnetyczną deskorolkę, którą będzie można przyczepić do specjalnego plecaka i w taki sposób transportować. Do tej pory deskorolki były nieporęczne ze względu na to, że po dotarciu do celu podróży trzeba je było nosić w rękach.

Projekt zakłada, że będą to wysokiej jakości deskorolki, które jedyne czym będą się różnić, to dwoma punktami magnetycznymi, służącymi do przymocowania jej do plecaka. Plecak oczywiście sprzedawany byłby w zestawie razem z urządzeniem.

Rozwiązanie wydaje się być o tyle wygodne, gdyż rower elektryczny lub hulajnoga nawet po złożeniu potrafią zajmować całkiem sporo miejsca. Z kolei deskorolkę jest w miarę łatwo przechowywać nawet przy mocno ograniczonej przestrzeni.

