Nadchodzi GeForce RTX 4050. Wiemy, kiedy ma trafić do sklepów

W kwietniu powinna zadebiutować karta graficzna GeForce RTX 4070. Po niej, prawdopodobnie w maju, do sprzedaży trafią modele RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti. Jednak na tym plany NVIDII się nie kończą. Zieloni szykują jeszcze jedną, jeszcze tańszą kartę graficzną. Mowa o GeForce RTX 4050.

Według najnowszych plotek karta graficzna GeForce RTX 4050 zadebiutuje krótko po modelach RTX 4060/4060 Ti. Mowa konkretnie o czerwcu tego roku. Tym samym portfolio modeli RTX z serii 40 byłoby pełne, przynajmniej jeśli chodzi o te podstawowe karty. Z czasem NVIDIA może zaprezentować kolejne konstrukcje Titanium, czy nawet warianty Super, jak było to w przypadku serii RTX 20.

Karta GeForce RTX 4050 najprawdopodobniej będzie korzystać z częściowo zablokowanego rdzenia AD107. W pełne wersji, która trafi do RTX 4060, oferuje on maksymalnie 3072 jednostki CUDA. Na ten moment nie wiadomo, ile z nich będzie dostępnych w przypadku słabszej karty. Natomiast nieoficjalnie mówi się o zaledwie 6 GB pamięci VRAM, gdzie poprzednik (RTX 3050) miał aż 8 GB pamięci.

Release date:

Desktop 4060Ti - end of May

Desktop 4050- June

Desktop 4060- not decided yet