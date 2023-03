Pamięci DRAM są coraz tańsze, a będzie jeszcze lepiej

Chociaż wszystko drożeje, to jest jedna rzecz, której ceny spadają. Są to pamięci DRAM.

Nie da się ukryć, że wszystko drożeje. Inflacja sprawiła, że ceny wielu rzeczy wystrzeliły w kosmos. Dotyczy to także elektroniki. Jednak jest pewien rodzaj sprzętu, który od wielu miesięcy systematycznie tanieje i w najbliższej przyszłości nadal będzie to robić. Chodzi o pamięci DRAM.

Tańsze pamięci RAM

Z raportu firmy TrendForce wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku ceny pamięci DRAM spadły średnio o około 20 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 roku. W przypadku pamięci do komputerów stacjonarnych różnice wynoszą od 15 do 20 proc. w przypadku modeli DDR4 oraz od 18 do 23 proc. przy modułach DDR5. Tańsze są też pamięci mobilne, serwerowe, a także do kart graficznych.

Co więcej, TrendForce przewiduje, że trend spadkowy utrzyma się jeszcze w drugim kwartale tego roku. Firma przewiduje dalsze spadki, średnio o 10-15 proc. Stanie się tak pomimo starań producentów (Micron, Samsung, SK hynix itp.), którzy chcą utrzymać aktualne ceny. Na ich niekorzyść działa fakt, że wielu producentów komputerów, kart graficznych oraz smartfonów wciąż dysponuje dużym zapasami pamięci, więc w czasie drastycznie zmniejszonego popytu wstrzymują się z kolejnymi zakupami.

Źródło zdjęć: TrendForce, własne

Źródło tekstu: Tom's Hardware