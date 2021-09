Pierwsze dyski SSD PCIe 5.0 są piekielnie szybkie, a będzie lepiej

Firma Kioxia zaprezentowała jeden z pierwszych dysków SSD z interfejsem PCIe 5.0. Obiecywane przez producenta prędkości zachwycają.

Chociaż dyski SSD NVMe z interfejsem PCIe 4.0 są z nami już od jakiegoś czasu, to trudno mówić, aby szturmem podbiły rynek. Problemem z pewnością są ceny, które są wyższe w porównaniu z modelami PCIe 3.0, a i różnice w codziennym użytkowaniu też nie zachwycają. Popularność może wzrosnąć za sprawą PlayStation 5, w którym Sony w końcu odblokowało port M.2. Konsola wręcz wymaga dysku NVMe PCIe 4.0, więc jej posiadacze nie mają większego wyboru. Tymczasem pierwsi producenci już pokazują dyski z interfejsem PCIe 5.0 i są one piekielnie szybkie.

Kioxia pokazała dyski SSD PCIe 5.0

Jedną z pierwszych firm, która zaprezentowała dysk SSD z interfejsem PCIe 5.0 jest japońskie Kioxia. Marka zapowiedziała, że do sprzedaży trafi on już w czwartym kwartale tego roku, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem. W tym samym czasie na sklepowych półkach pojawią się procesory Intel Alder Lake oraz płyty główne z chipsetami z serii 600, które będą obsługiwać nowy standard. Niestety, w pierwszej kolejności Kioxia wprowadzi modele na rynek serwerów i centrów danych, a dopiero później na konsumencki w wersji NVMe.

Obecnie prawo Moore'a już nie obowiązuje w odniesieniu do procesorów i pamięci DRAM, ale nadal obowiązuje w odniesieniu do częstotliwości taktowania PCIe. 2015 to trzecia generacja PCIe, 2019 to czwarta generacja, a 2022 będzie piątą generacją. Nawet jeśli ludzie wydają dużo pieniędzy, nie mogą zwiększyć wydajności systemu za pomocą dwa razy szybszego procesora, ale mogą znacznie poprawić wydajność systemu, kupując SSD Gen5 zamiast SSD Gen4.

- czytamy w oświadczeniu Kioxia.

Dyski będą początkowo dostępne w pojemnościach od 1,6 do aż 30 TB. Firma obiecuje prędkości odczytu na poziomie aż 14 GB/s. Przy zapisie danych transfer spada co prawda do 7 GB/s, ale nadal jest imponujący. Poza tym o 77% ma się zmniejszyć opóźnienie odczytu i o 50% opóźnienie zapisu. Jeśli chodzi o modele konsumenckie, to te powinny trafić do sprzedaży w 2022 roku. Większość producentów zapewne czeka aż Phison rozpocznie masową produkcję kontrolerów PCIe 5.0.

