Kingston kusi topową wydajnością w segmencie pamięci DDR5

Chcesz zasmakować wydajności? Planujesz wymianę swojego komputera na nowszy? W takim razie powinny zainteresować Cie nowe, szalenie wydajne pamięci RAM DDR5 od Kingstona. Amerykanie mają coś zarówno dla fanów, jak i przeciwników RGB LED.

Pod koniec ubiegłego roku na rynku debiutowały procesory Intel Alder Lake-S. To właśnie one wprowadziły pod domowe strzechy pamięci RAM nowej generacji, czyli standard DDR5. Jednak jeszcze w tym roku mają pojawić się procesory Intel Raptor Lake-S oraz AMD Ryzen 7000, a więc moduły DDR5 będą niemal obowiązkowe.

Kingston oferuje pamięci RAM DDR5 6400 MHz CL 32

Producenci pamięci RAM pracują więc w pocie czoła by zaoferować jeszcze wydajniejsze modele niż do tej pory. W końcu standard DDR5 względem DDR4 pozwala osiągnąć znacznie wyższe taktowania przy jeszcze niższych napięciach. Swoimi efektami pracy postanowił pochwalić się więc amerykański Kingston.

Gamingowy oddział firmy w postaci Kingston FURY pokazał dzisiaj światu dwie nowe serie pamięci RAM typu DDR5 do komputerów stacjonarnych. Mowa o Kingston FURY Renegade DDR5 i Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, które różnią się obecnością (lub brakiem) kolorowego podświetlenia.

Jeśli chodzi o specyfikacje to mamy tutaj do wyboru modele o prędkościach 6000 lub 6400 MT/s przy opóźnieniu rzędu CL 32-38-38 lub CL 32-39-39. Napięcie to kolejno 1,35 lub 1,4 V, a więc znacznie wyżej niż bazowe 1,1 V w standardzie JEDEC. Do wyboru będą na start pojemności 16 oraz 32 GB.

Dokładna data premiery oraz sugerowane ceny w polskich sklepach nie zostały zdradzone. Powinno to jednak nastąpić lada moment, skoro tuż za rogiem są już nowe procesory Intela i AMD. Biorąc jednak pod uwagę specyfikację nie będą to raczej najtańsze moduły RAM DDR5.

Zobacz: Test Kingston FURY Beast RGB. Sprawdzamy pamięci RAM DDR5

Zobacz: DeepCool PK-D to nowa, tania seria zasilaczy z długą gwarancją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: oprac. własne