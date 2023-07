Sparkle szykuje małe i tanie karty graficzne z serii GENIE

Na rynku przybywa kart graficznych. Tym razem mowa o niewielkich i tanich propozycjach firmy Sparkle bazujących na układach Intel Arc Alchemist.

Sparkle to tajwańska firma sprzętu komputerowego założona w 1982 roku. Nazwa ta przez młodszych czytelników Telepolis będzie zupełnie niekojarzona, zaś starszym może pojawić się łezka w oku ze wzruszenia. Powód? Tajwańczycy dobrych kilka lat temu wycofali się z konsumenckiego rynku kart graficznych.

Nowe karty świetnie sprawdzą się przy obróbce wideo AV1

Jednak wraz z wejście do gry Intela, który postanowił zawalczyć z AMD i NVIDIĄ, powróciły również karty graficzne od Sparkle. Do tej pory dostaliśmy już układy Arc A770, A750 i A380 należące do serii TITAN, ORC I ELF. Wygląda jednak na to, że Tajwańczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Sparkle szykuje się do rozszerzenia portfolio o serię GENIE. Będą to niskoprofilowe i jednoslotowe karty bazujące na układach Intel A380 oraz A310. W pierwszym przypadku więc mowa o 8 rdzeniach Xe i 6 GB GDDR6 na 96-bitowej szynie danych, w drugim zaś 6 rdzeniach Xe i 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie danych.

Jak łatwo się domyślić to nie są karty stworzone z myślą o graczach. Mowa o układach skierowanych do serwerów i komputerów biurowych, które często mają do czynienia z materiałami wideo wykorzystującymi nowoczesne kodeki jak np AV1. Oczywiście starsze gry jak najbardziej będzie można na nich odpalić.

Sparkle pokazywało opisywane karty graficzne już podczas minionych targów Computex 2023 na Tajwanie, ale wtedy firma twierdziła, że to są rozwiązania klasy przemysłowej, a nie na rynek konsumencki.

