Poznajcie Alchemist - maskotkę kart graficznych Intel Arc

Intel kilka tygodni temu zapowiedział pierwszą generację dedykowanych kart graficznych Arc, która otrzymała kodową nazwę Alchemist. Dzisiaj Niebiescy zaprezentowali postać, która ma być czymś w rodzaju maskotki tej serii.

Intel Arc to nowe, dedykowane karty graficzne, których pierwsza seria zadebiutuje na początku 2022 roku. Nazwy kolejnych generacji mocno nawiązują do fantastycznych światów RPG, komiksów czy gier. Pierwsza generacja otrzymała nazwę Alchemist, czyli Alchemika, który potrafi zmieniać dowolny metal w złoto. Kolejne to odpowiednio Battlemage, czyli mag bojowy, znany z różnych gier RPG, Celestial, którego mogą kojarzyć fani Marvela (to w komiksach niebiańskie istoty, które stworzyły ludzi) oraz Druid, który również występuje w wielu grach.

Intel Arc Alchemist - nowe karty graficzne

Przy okazji Intel ujawnił pierwszą postać, która ma reprezentować Alchemika. To coś w rodzaju maskotki nowych kart graficznych. Niebiescy planują również wypuszczenie różnych produktów, np. koszulek z postaciami Arc. Podobnie działa wiele innych firm technologicznych. MSI ma między innymi ciuchy i akcesoria z charakterystycznym, czerwonym smokiem. Z kolei Predator wypuścił między innymi energetyki o nazwie Predator Shot.

Na temat kart graficznych Intel Arc Alchemist wiemy już całkiem dużo. Wiadomo, że trafią na sklepowe półki w pierwszym kwartale 2022 roku. Według plotek najmocniejszy model ma pod względem wydajności konkurować z GeForcem RTX 3070 oraz Radeonem RX 6800 XT. Wiemy też, że Intel opracował technikę skalowania obrazu XeSS (Xe Super Sampling), która ma być konkurencją dla Nvidia DLSS oraz AMD FSR. Nie zabraknie też obsługi Ray Tracingu.

