Tak wygląda pierwszy Radeon RX 6600 w wersji Gigabyte Eagle

Pojawiło się pierwsze zdjęcie karty graficznej AMD Radeon RX 6600. Na razie możemy ją oglądać w wersji Gigabyte Eagle.

Plotki na temat karty graficznej Radeon RX 6600 krążą już od dłuższego czasu. Według pierwszych informacji AMD miało zaprezentować ten model razem z Radeonem RX 6600 XT. Jednak, jak wiemy, doczekaliśmy się premiery tylko mocniejszego wariantu. Nie oznacza to, że wersja bez XT nie trafi na rynek. W sieci pojawiły się zdjęcia karty w wersji Gigabyte Eagle, co sugeruje, że wkrótce możemy spodziewać się prezentacji i premiery.

Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle na zdjęciach

Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle to pierwsza niereferencyjna wersja modelu bez XT, która pojawiła się na zdjęciach. Co więcej, możemy zobaczyć nie tylko samą kartę, ale również jej opakowanie. Dowiadujemy się z niego, że model ten między innymi wykorzystuje interfejs PCIe 4.0 oraz 8 GB pamięci GDDR6, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli chodzi konkretnie o konstrukcje Gigabyte'a, to ma ona chłodzenie z trzema wentylatorami, które powinno zajmować 2 sloty w obudowie. Poza tym karta wyposażona jest w cztery wyjścia wideo - dwa HDMI oraz dwa DisplayPort.

Z dotychczasowych plotek dowiedzieliśmy się, że Radeon RX 6600 ma 28 jednostek obliczeniowych, czyli 1792 procesorów strumieniowych. Oprócz tego oferuje 32 MB Infinity Cache oraz wspominane już 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 256 GB/s. Biorąc pod uwagę, że rekomendowana cena modelu XT to 379 dolarów, to wariant bez XT powinien kosztować około 299-329 dolarów.

