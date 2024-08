AMD planuje nowe karty graficzne. Będą bardzo tanie

Rodzina kart graficznych AMD Radeon RX 7000 doczeka się dwóch nowych modeli. Mają to być przedstawiciele niskiego segmentu cenowo-wydajnościowego.

Aktualne generacje kart graficznych takie jak AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000 oferują bardzo wysoką wydajność w grach i dobrą obsługę raytracingu. Niestety obaj producenci zapomnieli o niskim segmencie cenowym, oferując wyłącznie karty graficzne kosztujące 1200 złotych i więcej.

Nowe karty graficzne AMD to nie będą demony wydajności

Sytuację tę wykorzystał Intel, który jako jedyny oferuje tanie układy z serii ARC Alchemist. Oprócz tego w sklepach do wyboru są tylko niedobitki ze starszych generacji oraz rynek wtórny. To już niedługo może ulec zmianie, bowiem Czerwoni pracują podobno nad dwiema budżetowymi kartami graficznymi.

Według najnowszych doniesień oferta AMD powiększy się o dwa modele - Radeon RX 7400 oraz RX 7300. Zobaczymy tutaj rdzenie AMD Navi 33, a więc architekturę RDNA 3. Jednak żadne szczegóły na temat specyfikacji, wydajności czy daty premiery nie zostały zdradzone.

Zgodnie z oznaczeniami nowe karty graficzne będą słabsze niż dostępny od dawna Radeon RX 7600. Pozwala to więc założyć, że GPU będzie oferować mniej niż 2048 procesory strumieniujące. W przypadku pamięci VRAM prawdopodobne jest 6 GB na 96-bitowym interfejsie oraz 4 GB na 128- lub 64-bitowej szynie danych. Pobór mocy też musi być odpowiednio mniejszy, a więc wynosić kolejno ≤ 150 W i ≤ 100 W.

Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że Radeon RX 7400 oraz RX 7300 mogą nigdy nie trafić do oficjalnej sprzedaży. Równie dobrze mogą być to karty graficzne dla partnerów OEM (firmy jak Dell, Lenovo, HP itd.), którzy wykorzystają je do budowy gotowych zestawów komputerowych. Jeśli jednak trafią do sklepów to powinny kosztować poniżej 1000 złotych, będąc ciekawym wyborem dla tańszych i starszych PC.

Zobacz: Chiny śmieją się w twarz Zachodowi. Sankcje są nieskuteczne

Zobacz: Zapomnij o gorących SSD. Na ratunek przybywa Silicon Motion

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne