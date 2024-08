Zapomnij o gorących SSD. Na ratunek przybywa Silicon Motion

Wygląda na to, że już niedługo SSD PCIe 5.0 x4 będą mogły trafić do laptopów i konsol. Na rynku pojawią się wreszcie wydajne nośniki bez wielkich radiatorów.

W sprzedaży dostępnych jest już sporo SSD PCIe 5.0 x4, które zachwycają swoją wydajnością. Jednak niezależnie od producenta, wszystkie z nich oparte są na dokładnie tych samych podzespołach - kontrolerze Phison E26 oraz 232-warstwowych kościach 3D TLC NAND od Microna.

Silicon Motion SM2508 zaoferuje wydajność do 14,5 GB/s

Niestety układ firmy Phison wykonany został w litografii 12 nm, a tym samych charakteryzuje się dużym poborem mocy i wysokimi temperaturami. Koniecznością stało się więc stosowanie sporych radiatorów, czasami sparowanych z małymi i głośnymi wentylatorami. To już niedługo się zmieni.

Na rynek trafi wreszcie układ Silicon Motion SM2508, czyli kontroler obsługujący interfejs PCI Express 5.0 x4 oraz protokół NVMe 2.0. Wspiera on do ośmiu kości NAND w technologii TLC lub QLC o prędkościach do 3600 MT/s. Całość wykonano w litografii 6 nm od TSMC, a pobór mocy ma wynosić maksymalnie 3,5 W.

W przypadku deklarowanej wydajności producent mówi o do 14 500 MB/s dla odczytu i do 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 500 000 IOPS dla operacji losowych. A więc pozwoli to na zbudowanie jednych z najszybszych nośników na rynku, które zmieszczą się również w laptopach i konsolach.

Pierwsze SSD z Silicon Motion SM2508 zostaną pokazane lada dzień, podczas wydarzenia FMS 2024, które ma się odbywać w dniach od 6 do 8 sierpnia. Masowa produkcja kontrolera ruszy jeszcze w tym roku, a nośniki wykorzystujące nowy układ pojawią się w sprzedaży w Q4 2024/Q1 2025.

