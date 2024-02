Karty GeForce RTX 4080 SUPER mogły być jeszcze lepsze

Są dowody na to, że przeciwny 12VHPWR mieli szansę dostać kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER z klasycznymi złączami zasilającymi.

W styczniu NVIDIA odświeżyła swoją rodzinę kart graficznych GeForce RTX 4000 o wydajniejsze warianty SUPER. Do sprzedaży trafiły trzy modele - GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4080 SUPER. Wszystkie z nich z mocniejszymi GPU, a część również z większa pamięcią VRAM.

Palit chciał się zbuntować NVIDII? Niekoniecznie!

Oczywiście wspomniane układy wyposażono w złącza zasilające nowego typu, 12VHPWR, które debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku wraz z rodziną NVIDIA Ada Lovelace. Wygląda jednak na to, że część partnerów rozważała zastosowanie klasycznych złączy typu 8-pin.

Jak zauważyła japońska redakcja Jisakuhibi, na PCB karty Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC widać miejsca montażowe dla dwóch klasycznych złączy zasilania 8-pin. Finalnie jednak karta trafiła do sprzedaży z 12VHPWR. To nie jedyne takie układy, bo podobnie wygląda to w Palit GeForce RTX 4070 SUPER JetStream OC i GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC oraz Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Phoenix GS.

Możliwości są dwie. Albo Palit (do którego należy również marka Gainward) rozważał wydanie kart ze złączami 8-pin, by zagarnąć konsumentów niechętnych do używania 12VHPWR, albo po prostu producent używa tego samego laminatu również w kartach skierowanych do stacji roboczych, czyli NVIDIA RTX/Quadro.

Źródło zdjęć: Jisakuhibi, TechPowerUP

Źródło tekstu: oprac. własne