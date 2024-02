GALAX prezentuje miniaturową i całkowicie białą kartę graficzną

Składasz mały zestaw komputerowy? Szukasz niewielkiej karty graficznej bez dodatkowego zasilania? Lubisz białe PC? W takim razie GALAX ma coś dla Ciebie!

W ubiegłym tygodniu NVIDIA dodała ukradkiem do swojej oferty nową kartę graficzną. Chodzi o GeForce RTX 3050 6 GB. Dostajemy tutaj inne GPU, wyposażone w ok. 10% mniej rdzeni CUDA oraz 6, zamiast 8 GB pamięci VRAM. Pozwoliło to jednak na obniżenie ceny oraz znaczne zmniejszenie poboru mocy do 70 W.

Nowy model GALAX nie wymaga dodatkowego zasilania

Informowaliśmy Was już o całkowicie pasywnie chłodzonym modelu od Palita. Dzisiaj zaś rzucimy okiem na niskoprofilowy model przygotowany przez firmę GALAX, który kusi białą kolorystyką.

GALAX GeForce RTX 3050 6 GB LP White to karta graficzna o wymiarach 185 x 121 x 39 milimetrów, którą stworzono z myślą o małych obudowach i HTPC. Mamy tutaj od czynienia z dwuslotowym układem chłodzenia opartym na prostym aluminium radiatorze i dwóch 40-milimetrowych wentylatorach.

Po wyjęciu z pudełka karta graficzna pracuje z referencyjnym taktowaniem (1470 MHz). Jednak po zainstalowaniu dedykowanego oprogramowania do wyboru jest profil z lekkim OC do 1485 MHz.

Zestaw złączy wideo obejmuje dwa HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 1.4a. Zdecydowano się tutaj również na białe PCB, a wentylatory oferują tryb pracy półpasywnej (pozostają wyłączone do pewnej temperatury). Niestety producent nie zdradził daty premiery oraz sugerowanej ceny.

