GeForcer RTX 4080 Super – test. Czekałem na taką kartę... rok temu

GeForce RTX 4080 Super to trzecia i zarazem ostatnia karta graficzna NVIDII z serii RTX 40 Super. Tym razem dostępne są modele Founders Edition i to właśnie taki wariant trafił do nas na testy.

Pierwotnie premierowe testy karty graficznej GeForce RTX 4080 Super miały być publikowane wczoraj, czyli 30 stycznia. Jednak problemy natury logistycznej sprawiły, że GPU trafiły do Europy z dużym opóźnieniem, przez co redakcje na Starym Kontynencie nie były w stanie przetestować ich w odpowiednim czasie. Termin przełożono na dzisiaj (31 stycznia) i chociaż czasu było ekstremalnie mało, to udało nam się wyrobić z wszystkimi pomiarami.

GeForce RTX 4080 Super to trzecia i zarazem ostatnia karta z tej serii. Jeśli nic się nie zmieni, to kolejną premierą Zielonych, prawdopodobnie pod koniec roku, będą już modele z linii RTX 50. Tym samym można powiedzieć, że to pewnego rodzaju pożegnanie z architekturą Lovelace. Czy będzie to pożegnanie godne? Na papierze RTX 4080 to raczej skromne usprawnienie względem standardowego modelu. Różnice nie wydają się aż tak duże, jak w przypadku dwóch wcześniejszych modeli, a szczególnie RTX 4070 Super.

Pomimo tego karta wydaje się ciekawa, nie tylko ze względu na wzrost wydajności, który powinna zaoferować, ale przede wszystkim niższą cenę, która wynosi 999 dolarów lub 4999 zł w Polsce. Dla przypomnienia zwykły RTX 4080 debiutował w kwocie 1199 dolarów i nawet dzisiaj w naszych rodzimy sklepach są warianty, za które trzeba zapłacić 5500-6000 zł (a czasami nawet i więcej). Premiera wariantu Super powinna wiele tutaj zmienić i już samo to jest dobrą informacją dla graczy. Sprawdźmy, co dokładnie nowa karta ma do zaoferowania.

Specyfikacja RTX 4080 Super

Karty GeForce RTX 4080 Super powstają na bazie układu AD103-400-A1. Ten składa się z 45,9 mld tranzystorów i zajmuje powierzchnię 379 mm2. Wyposażony jest w 10240 jednostek CUDA (512 więcej niż zwykły RTX 4080), 320 TMU, 112 ROP, 80 rdzeni RT oraz 320 Tensor. Do tego oferuje 64 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu. Wydajność, według danych NVIDII, to 55,22 TFLOPS FP32, gdzie referencyjny RTX 4080 cechuje się mocą na poziomie 48,74 TFLOPS.

Niewiele zmieniło się pod kątem pamięci VRAM. Nadal mamy tutaj 16 GB GDDR6X na 256-bitowej, ale ich prędkość wzrosła z 22,4 Gbps do 23 Gbps. Dzięki temu poprawiła się przepustowość z 716,8 GB/s do 736,3 GB/s. Zwiększyły się również zegary do 2295 MHz bazowo (wzrost o 90 MHz) oraz 2550 MHz w Boost (wzrost o 45 MHz). To wszystko powinno przełożyć się na trochę lepszą wydajność, szczególnie w wyższych rozdzielczościach 1440p oraz 4K. TDP karty nadal wynosi 320 W, a rekomendowany zasilacz powinien mieć moc 750 W.

GeForce RTX 4080 Super w wersji Founders Edition ma wymiary 310 × 140 × 61 mm i zajmuje 3 sloty w obudowie. Zasilany jest za pomocą pojedynczego, 16-pinowego złącza 12VHPWR i oferuje standardowy zestaw złączy, czyli trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Cena, jak już wspominałem we wstępie, to 999 dolarów. Przekłada się to na 4999 zł w Polsce.

Rdzeń: Lovelace AD103-400-A1 (RTX 4080 Super),

Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 2295 MHz (bazowo), 2550 MHz (Boost)

Pamięć: 16 GB GDDR6X 23 Gbps,

Szyna pamięci: 256-bitowa,

Przepustowość pamięci: 736,3 GB/s,

Jednostki CUDA: 10240,

Jednostki RT: 80,

Jednostki Tensor: 320,

Jednostki ROP: 112,

Rekomendowany zasilacz: 750 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 4999 zł.

Budowa

GeForce RTX 4080 Super ma klasyczną budowę modeli Founders Edition, która od zawsze stoi na bardzo wysokim poziomie. Różnica w porównaniu ze standardowym modelem to w pełni czarna kolorystyka, która może się podobać. Dodatkowo model ten ma delikatne podświetlenie, ale jest ono w całości białe i nie mamy wpływu na jego barwę.



Karta ma wymiary 310 × 140 × 61 mm i zajmuje 3 sloty w obudowie komputera. To potężna jednostka, która nie zmieści się w każdej obudowie. Za chłodzenie odpowiada potężny radiator, który zajmuje powierzchnię całej płytki PCB. W połączeniu z dwoma wentylatorami, które zostały umieszczone po dwóch stronach obudowy, możemy spodziewać się przyzwoitej kultury pracy.

Całość, poza wentylatorami, wykonana jest z metalu, co z jednej strony pokazuje, że mamy do czynienia z produktem premium, a z drugiej przekłada się na wysoką masę karty. W mojej ocenie warto dokupić do niej podpórkę, aby zminimalizować ryzyko wygięcia płytki PCB w dłuższym okresie użytkowania. Szkoda, że NVIDIA nie daje jej w zestawie, bo byłaby przydatnym elementem.

Modele Founders Edition od zawsze należały do ścisłej czołówki jeśli chodzi o jakość wykonania i pod tym względem nic się nie zmieniło. GeForc RTX 4080 Super FE zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Nie zawsze ma to przełożenie na topową kulturę pracy, ale konstrukcje NVIDII nie wypadają pod tym kątem też jakoś bardzo słabo. Zazwyczaj jest nieźle, ale są lepsze propozycje jeśli chodzi o osiągane temperatury czy generowany hałas.

Platforma testowa i metodologia

GeForce RTX 4080 Super przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie do testów GPU. Ta nie powstałaby bez naszych partnerów – AMD, XPG, Acer, ASRock oraz be quiet!, którzy zapewnili nam odpowiednie podzespoły, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Specyfikacja platformy testowej prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 7950X3D

Chłodzenie: Cooler Master 360

Płyta główna: ASRock X670E Taichi

Pamięci RAM: ADATA XPG Lancer DDR5 (2x 16 GB, 5200 MHz, CL 38)

Dysk: XPG GAMMIX S50 Lite SSD NVMe Gen4x4

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 1000 W

Obudowa: XPG Battlecruiser

Monitor: Acer Predator XB273K (4K)

Jeśli chodzi o procedurę testową, to nic się nie zmieniło w porównaniu z wcześniejszymi testami. Karty graficzne testujemy w sumie w 9 produkcjach. Są to:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna

Cyberpunk 2077

God of War

Marvel’s Spider-Man Remastered

Resident Evil 4

Control

Death Stranding

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Valhalla

Każdą z nich sprawdzamy w trzech rozdzielczościach: 1080p, 1440p oraz 4K. Dodatkowo przeprowadzamy testy z włączonym Ray Tracingiem, a także – jeśli dany tytuł na to pozwala – z NVIDIA DLSS 2 lub AMD FSR 2.0. Dodatkowo, w przypadku kart RTX 40, dorzucamy testy DLSS 3 włączonym trybem Frame Generation. Jeśli chodzi o pomiary zużycia energii oraz temperatur, to tych dokonujemy z pomocą 3DMark Time Spy Extreme Stress Test, watomierza oraz programu HWMonitor. Oczywiście nie zapominamy też o samych benchmarkach, ale tutaj ograniczamy się do podstawowego minimum, czyli: 3DMark Time Spy, 3DMark Port Royal oraz Blender Classroom.

Testy w benchmarkach

Testy w grach

Testy Ray Tracing

Testy DLSS

Testy DLSS 3 z Frame Generation

Kultura pracy

Podsumowanie

GeForce RTX 4080 Super jest dokładnie tym, czego można było się spodziewać. W porównaniu z RTX 4080 jest to model usprawniony, chociaż dużo skromniej niż RTX 4070 Super czy nawet RTX 4070 Ti Super. O ile w tym pierwszym wzrost wydajności wynosił mniej więcej 15 proc., a w drugim bliżej było do 10 proc., tak w przypadku osiemdziesiątki z dopiskiem Super możemy mówić o poprawie w okolicach 5-7 proc. Nie ma co się oszukiwać, nie jest to dużo, ale czy to powód, aby kartę krytykować? W mojej ocenie nie.



Dlaczego? Powód jest bardzo prosty i jest nim cena. GeForce RTX 4080 Super może i oferuje skromny wzrost wydajności, ale jest za to karta zauważalnie tańsza od swojego pierwowzoru. Różnica aż 200 dolarów jest bardzo znacząca. Zdaję sobie sprawę, że kwota na poziomie 4999 zł to wciąż sporo dla wielu Polaków. Często w takim budżecie staramy się złożyć cały komputer, a nie tylko kupić kartę graficzną, ale faktem jest, że granie w 4K stało się właśnie dużo tańsze i dostępne dla szerszego grona graczy. Chociażby z tego powodu RTX 4080 Super zasługuje na uznanie.

Testowany model powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród bardziej wymagających graczy. To w ogólnym rozrachunku bardzo dobra karta. Ma w tym momencie jeden z najlepszych stosunków wydajności do ceny. Pisałem to przy okazji testów RTX 4070 Super i RTX 4070 Ti Super, i powtórzę to również teraz – gdyby taki od początku był zwykły RTX 4080 to NVIDIA rozbiłaby bank. Mam tutaj na myśli nie tyle moc obliczeniową, co bardziej cenę. Chociaż akurat te mocniejsze warianty serii Lovelace zostały przyjęte całkiem nieźle, a im bardziej schodziliśmy z ceną i wydajności, tym bardziej rosły narzekania, to i tak uważam, że dało się lepiej, czego wariant Super jest doskonałym przykładem. Ten model powinien zadebiutować w listopadzie 2022 roku w cenie 4999 zł i byłbym niekwestionowanym hitem.

Na osobny akapit zasługuje technika NVIDIA DLSS. Wiem, że się powtarzam, ale to rozwiązanie, które jest przyszłością tej branży. I nie chodzi mi konkretnie o to, co przygotowali Zieloni, a po prostu rosnące możliwości sztucznej inteligencji, dzięki której nasze gry mogą działać coraz płynnej i wyglądać przy tym bardzo dobrze. Jasne, NVIDIA jest w tym momencie liderem tego typu technologii i jest spora szansa, że to się długo nie zmieni. Dlatego tym bardziej nie rozumiem graczy, którzy tak bardzo opierają się przed włączeniem DLSS. Za każdym razem namawiam, aby samemu przekonać się, jak wiele dzisiaj oferuje Deep Learning Super Sampling, szczególnie w trzeciej swojej odsłonie w zestawie z Frame Generation. Wiem, że sztuczne generowanie klatek brzmi mało zachęcająco, ale w praktyce to świetne rozwiązanie, które pozwala na granie w wyższych rozdzielczościach lub większej płynności i to praktycznie za darmo. Wystarczy aktywować odpowiednie opcje w ustawieniach gry, o ile są one dostępne. Efekty są bardzo dobre.

GeForce RTX 4080 Super to świetny wybór dla graczy, którzy chcą grać w rozdzielczości 1440p lub 4K. W przypadku 1080p model ten trochę mija się z celem, co doskonale widać na naszych wykresach. Wiele wyników jest mocno spłaszczonych w Full HD, bo dochodzimy do maksimum możliwości procesora, którym w naszej platformie jest przecież potężny AMD Ryzen 9 7950X3D. W niektórych produkcjach karta radzi sobie niewiele lepiej niż RTX 4070 Super. Sytuacja mocno zmienia się właśnie w 1440p, a szczególnie w 4K, bo tam 4080 Super pokazuje swoją prawdziwą moc.

Zalety:

Niewielki, ale jednak wzrost wydajności względem RTX 4080

Dużo niższa cena

DLSS3 z Frame Generation jest rewelacyjny

Radzi sobie z Ray Tracingiem

Nadaje się do grania w 4K

Stosunkowo niskie zużycie energii

Świetna jakość wykonania

Dobry stosunek wydajności do ceny

Niezła kultura pracy

Wady:

Gabaryty

To powinien być zwykły RTX 4080

Kartę na testy udostępniła firma NVIDIA.

