BIOSTAR z nową kartą graficzną. Ma być wyjątkowo tania

BIOSTAR zacieśnia współpracę z Intelem, a dowodem na to jest kolejna autorska karta graficzna. Ma być tania i nie wymagać dodatkowego zasilania.

Chociaż Intel wszedł na rynek kart graficznych w 2022 roku to nadal nie ma on tak wielu partnerów jak AMD czy NVIDIA. Tym samym w sklepach obecnych jest zdecydowanie mniej autorskich modeli z GPU od Niebieskich. Na szczęście z miesiąca na miesiąc się do zmienia.

BIOSTAR ARC A380 ST powinien kosztować ok. 549 zł

Ledwie w zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że BIOSTAR rozpoczął współpracę z Intelem i pokazał swoją wersję układu ARC A750. A już dzisiaj rozesłany został komunikat o nowszym, słabszym i tańszym modelu.

BIOSTAR ARC A380 ST to niewielka karta graficzna wyposażona w 8 rdzeni Intel Xe z taktowaniem 2000 MHz, co oznacza, że mowa o specyfikacji referencyjnej. Prócz tego dostajemy tutaj 6 GB pamięci GDDR6 15,5 Gbps na 96-bitowej szynie danych oraz interfejs PCI Express 4.0 x8.

Warto zwrócić uwagę na TBP na poziomie 75 W, a więc nie potrzeba tutaj dodatkowego zasilania. Sam zasilacz w komputerze też nie musi być mocarny, wystarczą jednostki o mocy 350 W. Oczywiście nie jest to demon wydajności, to raczej propozycja skierowana do komputerów biurowych i fanów starszych gier.

Zestaw złączy wideo obejmuje trzy DisplayPort 2.0 oraz jedno HDMI 2.0. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale "ma być atrakcyjna". Patrząc na modele konkurencji należy zakładać około 549 złotych. W tym segmencie ani NVIDIA, ani AMD od dawna nie oferują nic nowego i z gwarancją.

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne