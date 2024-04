Micron z pamięciami nowej generacji. Postęp widoczny gołym okiem

Micron z kolejnym kamieniem milowym w świecie pamięci NAND. Amerykanie jako pierwsi rozpoczęli masową produkcję 200+ warstwowych kości QLC.

Na rynku SSD mamy modele z dwoma głównymi typami pamięci TLC oraz QLC, nowe rozwiązania z kośćmi SLC czy MLC się już zasadniczo nie pojawiają. Każde z nich mają swoje mocne i słabe strony, ale dla producentów wyjątkowo atrakcyjne jest zwłaszcza QLC. Powód? Niski koszt produkcji oraz większe pojemności.

Micron chwali się o 24% wyższą wydajnością

Odbija się to oczywiście na żywotności i wydajności, gdzie TLC wypada lepiej. Amerykańska firma Micron pochwaliła się jednak pamięciami QLC nowej generacji. Mowa o 232-warstwowych kościach, które są już w masowej produkcji i trafiły do wybranych SSD na rynek konsumencki i klasy enterprise.

Amerykanie zapewniają, że ich nowe rozwiązanie oferuje 50% skok względem poprzedniej generacji. Wszystko dzięki zwiększeniu prędkości do 2400 MT/s. Przekłada się to na o 24% lepszą wydajność dla odczytu. Prócz tego same kości cechują się większą gęstością upakowania bitów, do 28% w porównaniu do konkurencji.

Zdaniem wielu osób w branży pozwoli to na wymianę wszystkich HDD w serwerowniach na SSD do 2028 roku. Konsumenci zobaczą nowe QLC głównie za sprawą nośników Micron 2500, które trafiają już do pierwszych producentów gotowych zestawów komputerowych i laptopów.

Zobacz: Pożądana elektronika znów do kupienia. Tak tanio jeszcze nie było

Zobacz: Razer Firefly V2 Pro, czyli bardzo drogo i kolorowo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Micron

Źródło tekstu: Micron, oprac. własne