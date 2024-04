Pożądana elektronika znów do kupienia. Tak tanio jeszcze nie było

Jesteś fanem klimatów retro? Lubisz grać na kanapie czy w podróży? Świetnie się składa, bowiem popularna przenośna konsola do gier jest dostępna na promocji.

Chociaż na rynku każdego roku przybywa wiele nowych gier, to sporo z nas woli wracać do tytułów sprzed lat. Na szczęście w obecnych czasach to banalnie proste, a w sprzedaży jest masa przenośnych konsol i emulatorów. A jeden z bardziej udanych modeli doczekał się sporej obniżki ceny.

Anbernic RG35XX Plus dostępny jest za 245 złotych

Anbernic RG35XX Plus to jak sama nazwa wskazuje ulepszona wersja znanego i lubianego handhelda. Dostajemy tutaj mocniejszy procesor Allwinner H700, więcej i nowszą pamięć RAM - 1 GB LPDDR4 oraz pojemniejszy akumulator - 3300 mAh, pozwalający nawet na 8 godzin grania.

Wydajniejsze CPU i GPU daje nam dostęp do emulacji większej liczby retro-konsol. Do platform takich jak Sony PlayStation 1, Sega MegaDrive i Master System, Super Nintendo, NES i wszystkie Game Boy'e dołącza m. in. Dramcast czy znacznie młodsze Sony PlayStation Portable.

Dostajemy też tutaj łączność WiFi oraz Bluetooth 4.2 oraz wbudowane wibracje. Sam ekran pozostał bez zmian, to nadal 3,5-calowe rozwiązanie na matrycy IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

W aktualnej promocji na AliExpress Anbernic RG35XX Plus w wersji z kartą pamięci 128 GB i folią ochroną na ekran kosztuje 245 złotych. By uzyskać wspomnianą cenę należy użyć kodu "FUES03".

Źródło zdjęć: Telepolis.pl / Lech Okoń, Anbernic

Źródło tekstu: oprac. własne