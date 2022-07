Intel Arc A310. Bardzo tania i bardzo mała karta graficzna

Intel zaatakuje z wielu stron. Niebiescy szykują nie tylko bardzo wydajne karty graficzne dla graczy, ale również dużo tańsze, małe i energooszczędne propozycje do komputerów biurowych lub HTPC.

Wygląda na to, że Intel wreszcie zakasał rękawy i wziął się na poważnie do pracy nad kartami graficznymi do komputerów stacjonarnych. Ledwie chwilę temu pisaliśmy o modelu Arc A750, który skierowany będzie do graczy i bez problemu poradzi sobie w rozdzielczości 1440p i na ustawieniach High w tytułach AAA.

Intel Arc A310 będzie najtańszą kartą graficzną

Jednak nie wszyscy użytkownicy komputerów osobistych zainteresowani są wyłącznie graniem. Sporo osób wykorzystuje PC jako multimedialne centra rozrywki dla filmów, seriali i muzyki czy po prostu sprzęt do pracy, czasami na wielu monitorach. I tutaj z pomocą przyjdzie Intel Arc A310.

Alexey Nikolaychuk, czyli programista odpowiedzialny między innymi za popularny program MSI Afterburner, opublikował w sieci ciekawe zdjęcie. Widać na nim tajemniczą, naprawdę małą kartę graficzną. Jest to Intel Arc 310, który jest propozycją jednoslotową i niskoprofilową bez dodatkowego zasilania.

Specyfikacja oparta zostanie na przyciętym GPU, a więc należy zakładać, że dostaniemy 6 lub 4 rdzeni Xe, co przełoży się na 96 lub 64 jednostki wykonawcze. Pamięć VRAM to 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. Innymi słowy będzie to tak zwany "entry level", rywal dla Radeona RX 6400 czy GeForce GTX 1630.

Mocną stroną Intela względem AMD może być sprzętowe obsługa materiałów 4K H.264, H.265 i AV1. To zaś pozwoli na stworzenie taniego i cichego HTPC czy upgrade gotowych zestawów komputerowych dla biur, które często nie mają dużo miejsca w obudowie.

Jako, że cena Intel Arc A380 ma wynosić w USA około 130 dolarów (aktualnie 615 złotych), to Intel Arc A310 musi być jeszcze tańszy. Spodziewać się więc można ceny 99 dolarów, czyli około 469 złotych. Oczywiście do tego należy doliczyć jeszcze polskie podatki. Ale tak czy siak powinno być taniej niż u konkurencji.

Źródło zdjęć: Alexey Nikolaychuk

Źródło tekstu: oprac. własne