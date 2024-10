AMD pokaże nową kartę graficzną. Nie tego oczekiwano

AMD wreszcie zaprezentuje nową kartę graficzną. Nie będzie to jednak przedstawiciel nowej generacji. Zamiast tego doczekamy się kolejnego układu z serii GRE.

Zarówno karty graficzne AMD Radeon RX 7000, jak i NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku. Na przestrzeni dwóch lat oprawa graficzna w grach, ale również sztuczna inteligencja mocno poszły naprzód. Wiele osób potrzebuje więc większej mocy obliczeniowej.

Nadciąga nowy, tani Radeon RX 7000

Rozwiązaniem ma być następna generacja, czyli układy AMD Radeon RX 8000 oraz NVIDIA GeForce RTX 5000. I wygląda na to, że lada moment Czerwoni wypuszczą nowy model na rynek. Jednak będzie to odgrzewany kotlet o prawdopodobnie mocno ograniczonej dostępności.

Najnowsze informacje sugerują, że AMD szykuje się do premiery budżetowej karty graficznej Radeon RX 7650 GRE. Ma ona zostać zaprezentowana już w styczniu, podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Dokładna specyfikacja pozostaje nieznana, ale możliwości są dość mocno ograniczone.

Nazewnictwo jasno sugeruje pozycjonowanie pomiędzy modelem Radeon RX 7600 XT, a Radeon RX 7700 XT. Oznacza to więc, że GPU wyposażone będzie w od 32 do 54 jednostek CU, czyli między 2048, a 3456 procesorów strumieniujących. Pamięć VRAM poinna zaś wynosić od 12 do 16 GB w standardzie GDDR6.

A co w ogóle oznacza dopisek "GRE"? To skrót od Golden Rabbit Edition. Czyli seria zapoczątkowana w 2022 roku z okazji Roku Królika, jako karty wydawane pierwotnie i głównie w Chinach. Co prawda 2025 ma być Rokiem Węża, ale najwyraźniej AMD nie chce przesadnie mieszać w nazewnictwie.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne