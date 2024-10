NVIDIA i MediaTek nawiązali współpracę. Tworzą nowy układ

Na rynku laptopów może się niedługo zrobić tłoczno, a AMD i Intel zyskają nowego konkurenta. Tym razem ze sporym naciskiem na AI oraz wydajne iGPU.

NVIDIA jest aktualnym liderem na rynku sztucznej inteligencji. Ich akceleratory AI oferują najwyższą wydajność, której sprostać nie jest w stanie ani AMD, ani tym bardziej Intel. Nie wygląda też by miało się to szybko zmienić, a o układy Zielonych zabiegają wszyscy giganci - Google, Meta, OpenAI, Oracle czy sam Elon Musk.

MediaTek może planować wkroczenie na rynek laptopów

Najnowsze wieści z Chin sugerują jednak, że NVIDIA nawiązała współpracę z firmą MediaTek. Celem jest opracowanie układu do pracy ze sztuczną inteligencją, który oparty będzie na litografii 3 nm. Co ciekawe nie chodzi podobno o SoC do smartfonów, a procesor AI dla komputerów osobistych.

Jeśli wierzyć chińskim źródłom, to opisywany układ wejdzie w końcowy etap procesu projektowania jeszcze w tym miesiącu. Masowa produkcja planowana jest na drugą połowę 2025 roku. Niestety na tym konkrety się kończą, a zaczynają plotki i domysły.

Jedną z możliwości jest próba wejścia MediaTeka na rynek laptopów z procesorami ARM. Podobnie jak wpierw zrobiło to Apple, a później Qualcomm. W przypadku rodziny Snapdragon X największą wadą okazało się słabe iGPU. A więc kooperacja z NVIDIĄ, która ma doświadczenie w kartach graficznych, mogłaby być nieoceniona. Dodatkowo wydajne NPU pozwoliłoby na wsparcie funkcji Microsoft Copilot+.

Podobno nowym procesorem zainteresowani są tacy producenci jak ASUS, Dell, Lenovo czy HP. Nie byłoby to niczym dziwnym, bowiem te same firmy przygotowały laptopy ze wspomnianymi układami Qualcomma. Oczywiście surowa wydajność to jedno, ale sporo będzie też zależeć od dopracowania sterowników.

