Takiego chłodzenia dysku SSD jeszcze nie widziałeś. Jest moc!

Czekasz na SSD PCIe 5.0? Twój obecny nośnik ma problemy z wysokimi temperaturami? A może planujesz długo używać swojego komputera i zależy Ci na żywotności podzespołów? Na każdy z tych problemów jest rozwiązanie!

Nośniki półprzewodnikowe (SSD) okazały się jednym z większych przełomów w świecie PC w ostatnich kilkunastu latach. Ich wysokie prędkości odczytu i zapisu, niskie czasy reakcji oraz całkowicie bezgłośna praca wpływają wymiernie na komfort pracy z komputerem. Aplikacje, pliki i gry ładują się w okna mgnieniu.

Chińskie chłodzenie kusi wydajnością i niską ceną

Oczywiście technologia cały czas się rozwija, a my dostajemy coraz wydajniejsze rozwiązania. Wpierw były SSD 2,5" z interfejsem SATA III, następnie PCI Express 3.0, obecnie jest to PCIe 4.0, a jeszcze w tym roku wraz z premierą procesorów AMD Ryzen 7000 czekają nas SSD PCIe 5.0. Jednak prócz wydajności, rosną też niestety temperatury. A te powinny być niskie. I tu pojawiają się chłodzenia od firm trzecich.

Firma Jiushark sprzedaje na TaoBao (chiński odpowiednik naszego Allegro) wyjątkowe układy chłodzenia. Są to wieżowe propozycje z jednym wentylatorem. Nie jest to jednak cooler dla procesora, a dla nośnika SSD! Mowa o "Jiushark M.2-THREE", czyli konstrukcji o rozmiarze 82 x 35,5 x 74,5 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 113 gramów, licząc wraz z wentylatorem.

Radiator składa się z 27 aluminiowych żeberek, przez które przechodzi jedna miedziana, niklowana rurka cieplna mająca bezpośredni kontakt z kośćmi NAND i kontrolerem na lamiancie SSD. Zastosowany wentylator to jednostka 66-milimetrowa o grubości 10 milimetrów. Pracuje ona z prędkością do 3000 (± 10%) RPM przy wydajności do 14 CFM, ciśnieniu do 1,33 mmH2O i kulturze pracy do 25,4 dB(A).

Jiushark zaprezentował własne testy wydajności. Przygotowano je na popularnym nośniku Samsung 980 PRO w temperaturze otoczenia wynoszącej 25 °C. Mamy pogląd zarówno na chłodzenie pasywne - sam radiator, jak i aktywne - z wentylatorem.

"Goły" Samsung 980 PRO w chińskim teście rozgrzewał się do 71 i 92 °C (kości NAND/kontroler), z Jiushark M.2-THREE temperatury spadły już do 49 i 57 °C, zaś z dołożonym wentylatorem mowa już o 33 i 40 °C.

Jiushark M.2-THREE dostępny jest już w sprzedaży. W Chinach mowa o sugerowanej cenie 60 RMB za wersję srebrną i 90 RMB za wariant całkowicie czarny. Daje nam to równowartość około 40 i 60 złotych.

Czy taki produkt ma sens? To się okaże wraz z premierą SSD PCI Express 5.0 na przełomie 2022 i 2023 roku. Ale już teraz wiele nośników ma problemy z zachowaniem wydajności pod pełnym i długotrwałym obciążeniem. A przy topowych propozycjach nowej generacji będzie tylko gorzej.

