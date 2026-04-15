JBL odświeża dwie kultowe serie. Na majówkę obowiązkowo

Firma JBL rozszerza swoje portfolio o dwa interesujące modele głośników bezprzewodowych z dwóch ikonicznych wręcz serii tej marki. Pierwszy z nich to mały, kieszonkowy wręcz JBL Go 5, drugi to już mocniejszy kaliber – JBL Xtreme 5.

Obydwie nowości zapewniają łączność Bluetooth 6.0 ze wsparciem dla kodeków SBC, AAC oraz LC3. Zarówno potężny JBL Xtreme 5, jak i ultrakompaktowy JBL Go 5, zostały wyposażone w ambientowe podświetlenie krawędzi, wsparcie dla wielogłośnikowego systemu Auracast oraz możliwość bezstratnego odtwarzania muzyki poprzez złącze USB-C.

Potężny JBL Xtreme 5

Nowy JBL Xtreme 5 to zaawansowana propozycja o wadze 2,9 kg, oferująca odświeżony układ akustyczny oparty na dużym przetworniku niskotonowym o wymiarach 98 na 145 milimetrów oraz dwóch 20-milimetrowych głośnikach wysokotonowych. Całość nadzoruje technologia AI Sound Boost, która w czasie rzeczywistym analizuje dźwięk, redukując zniekształcenia przy wysokiej głośności. Moc wyjściowa tego modelu wynosi imponujące 130 W RMS podczas zasilania z sieci elektrycznej oraz 90 W RMS w trybie pracy na wbudowanym akumulatorze.

Sprzęt został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach plenerowych, o czym świadczy certyfikat IP68 gwarantujący pełną wodoszczelność i pyłoszczelność, a także wzmocniona konstrukcja uodporniona na uszkodzenia przy upadkach.

Za zasilanie odpowiada ogniwo litowo-jonowe, które pozwala na 24 godziny odtwarzania, a dedykowana funkcja Playtime Boost jest w stanie wydłużyć ten czas o kolejne 4 godziny. Głośnik wspiera technologię szybkiego ładowania, gdzie zaledwie 10 minut podłączenia do gniazdka daje około 2 godzin pracy, a port USB-C pozwala na wykorzystanie urządzenia jako powerbanku do ładowania smartfonów.

Istotnym elementem wyróżniającym nową generację jest ambientowe podświetlenie krawędziowe, które reaguje na muzykę i w czytelny sposób informuje o stanie naładowania, parowaniu oraz aktywnych połączeniach Auracast.

Do dyspozycji użytkownika oddano również inteligentny system Smart EQ dostosowujący brzmienie na bieżąco, a bardziej wymagający słuchacze mogą skorzystać z 7-pasmowego korektora w aplikacji JBL Portable.

Sugerowana cena detaliczna głośnika wynosi 1499 złotych, a w zestawie sprzedażowym znajduje się praktyczny pasek na ramię ułatwiający transport.

Kompaktowy JBL Go 5

JBL Go 5 to najnowsza wersja cenionego i popularnego głośnika mobilnego, który pomimo zaledwie 230 gramów wagi i wymiarów niewiele przekraczających 10 centymetrów, dysponuje solidnym przetwornikiem 45 mm o mocy 4,8 W RMS. Podobnie jak w droższym wariancie, zastosowano tu obudowę spełniającą normy IP68, zapewniającą pełną ochronę przed zalaniem, pyłem i przypadkowymi uderzeniami.

Nowością w linii Go jest pojawienie się estetycznego podświetlenia krawędziowego, a także funkcja AirTouch, służąca do błyskawicznego tworzenia pary stereo. Użytkownik musi jedynie fizycznie zetknąć ze sobą dwa głośniki JBL Go 5, aby urządzenia samodzielnie nawiązały połączenie i automatycznie przypisały do siebie lewy oraz prawy kanał audio. Dodatkowo obecność standardu Auracast sprawia, że miniaturowy głośnik może stać się częścią większego, bezprzewodowego systemu nagłośnienia bez konieczności ręcznego konfigurowania połączeń.

Czas pracy na wbudowanym ogniwie litowo-jonowym wynosi do 8 godzin, jednak przy wykorzystaniu programowej funkcji Playtime Boost, całkowity czas odtwarzania ulega wydłużeniu do okrągłych 10 godzin. Wszystkimi parametrami dźwiękowymi oraz efektami świetlnymi można łatwo zarządzać z poziomu mobilnej aplikacji JBL Portable.