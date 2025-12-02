Szukasz okazji na sprzęt Apple'a? Suwałki wzywają w weekend

Już 5-7 grudnia (piątek-niedziela, godziny 9-21) odbędzie się otwarcie pierwszego salonu iSpot w Suwałkach. Nowy obiekt ulokowany jest w centrum Suwałki Plaza, przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, a klienci odwiedzający sklep w tych dniach będą mogli skorzystać z przygotowanych wyłącznie na tę okazję ofert specjalnych. Promocje obowiązują tylko na miejscu.

Jak podkreśla iSpot, salon ma status Apple Authorized Reseller, co oznacza spełnienie najwyższych standardów jakościowych marki Apple.

Przygotowana lista promocji obejmuje popularne urządzenia Apple, takie jak iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook Air, Mac mini, Apple TV oraz akcesoria, w tym rysiki Apple Pencil. W ofercie znajdą się zarówno najnowsze modele, jak i sprawdzone konfiguracje do codziennych zastosowań.

Najważniejsze promocje na otwarcie:

iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange & Deep Blue) – 5299 zł

iPhone 16 – od 2999 zł

iPhone 15 – od 2499 zł

AirPods Pro 2 – 699 zł

AirPods 4 ANC – 599 zł

AirPods Max – 1999 zł

iPad 11" (A16) – od 1399 zł

iPad Air 11" (M3) – od 2299 zł

Pencil (USB-C) – 299 zł

Pencil Pro – 499 zł

MacBook Air 13" (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 3999 zł

MacBook Air 13" (M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 70W) – 4799 zł

MacBook Air 15" (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 4999 zł

Mac mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 1999 zł

Apple Watch Series 11 – od 1499 zł

Apple Watch Series 10 – od 999 zł

Apple Watch SE 3 (GPS 40 mm) – 799 zł

Liczba urządzeń dostępnych w promocji jest ograniczona.