Szukasz okazji na sprzęt Apple'a? Suwałki wzywają w weekend
Sieć salonów Apple powiększy się wkrótce o kolejny obiekt. W najbliższy weekend nastąpi otwarcie nowego iSpotu – tym razem w Suwałkach. Wydarzeniu towarzyszą promocje.
Już 5-7 grudnia (piątek-niedziela, godziny 9-21) odbędzie się otwarcie pierwszego salonu iSpot w Suwałkach. Nowy obiekt ulokowany jest w centrum Suwałki Plaza, przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 15, a klienci odwiedzający sklep w tych dniach będą mogli skorzystać z przygotowanych wyłącznie na tę okazję ofert specjalnych. Promocje obowiązują tylko na miejscu.
Jak podkreśla iSpot, salon ma status Apple Authorized Reseller, co oznacza spełnienie najwyższych standardów jakościowych marki Apple.
Przygotowana lista promocji obejmuje popularne urządzenia Apple, takie jak iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook Air, Mac mini, Apple TV oraz akcesoria, w tym rysiki Apple Pencil. W ofercie znajdą się zarówno najnowsze modele, jak i sprawdzone konfiguracje do codziennych zastosowań.
Najważniejsze promocje na otwarcie:
- iPhone 17 Pro (256 GB, Cosmic Orange & Deep Blue) – 5299 zł
- iPhone 16 – od 2999 zł
- iPhone 15 – od 2499 zł
- AirPods Pro 2 – 699 zł
- AirPods 4 ANC – 599 zł
- AirPods Max – 1999 zł
- iPad 11" (A16) – od 1399 zł
- iPad Air 11" (M3) – od 2299 zł
- Pencil (USB-C) – 299 zł
- Pencil Pro – 499 zł
- MacBook Air 13" (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 3999 zł
- MacBook Air 13" (M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 70W) – 4799 zł
- MacBook Air 15" (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 4999 zł
- Mac mini (M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD) – 1999 zł
- Apple Watch Series 11 – od 1499 zł
- Apple Watch Series 10 – od 999 zł
- Apple Watch SE 3 (GPS 40 mm) – 799 zł
Liczba urządzeń dostępnych w promocji jest ograniczona.
W nowym iSpodzie klienci mogą liczyć ponadto na profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń Apple, dostęp do warsztatów i szkoleń z obsługi produktów, serwis o wysokim standardzie, ofertę urządzeń dostępnych do testowania na miejscu, oraz elastyczne formy finansowania sprzętu Apple.