Intel stworzył laptopy dla graczy, ale nigdy ich nie kupisz

Intel stworzył pięć nowych laptopów dla graczy z serii NUC X15. Wszystkie one są wyposażone w procesory z serii Tiger Lake oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 30. Na papierze wyglądają bardzo zachęcająco - mają dobrą specyfikację i prosty, oszczędny design. Niestety, nigdy żadnego z nich nie uda nam się kupić. To modele referencyjne, które są sprzedawane tylko innym producentom. W zestawie z nimi nie ma ani pamięci RAM, ani dysków.

Laptopy dla graczy Intela

Laptopy dostępne są z dwoma procesorami: Intel Core i5-11400H lub Core i7-11800H. Do tego Niebiescy oferują dwa układy graficzne: GeForce RTX 3060 lub RTX 3070. Poza tym producenci mogą wybierać spośród trzech różnych ekranów. Laptopy Intel NUC X15 mogą być wyposażone w panel IPS Full HD 144 Hz, IPS Full HD 240 Hz lub IPS QHD z odświeżaniem 165 Hz. Każdy z dostępnych modeli ma mechaniczną klawiaturę z podświetleniem RGB, WiFi 6, Thunderbolt 4, miejsce na dysk PCIe 4.0, złącze Ethernet 2,5 Gb, HDMI 2.1, obsługę Windows Hello oraz akumulator o pojemności 94 Wh.

Szkoda, że to tylko modele referencyjne. Chętnie sprawdziłbym, jak laptopy Intel NUC X15 prezentują się w praktyce. Szczególnie podoba mi się ich design, bo jeśli czytaliście moje recenzje, to wiecie, że cenię sobie prostotę i oszczędność. Może kiedyś Intel zdecyduje się na wprowadzenie laptopów do sprzedaży także dla zwykłych śmiertelników.

