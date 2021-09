Intel Alder Lake-S - znamy datę premiery nowych procesorów

Nowe, desktopowe procesory Intel Alder Lake-S mogą zadebiutować już 19 listopada. Wraz z nimi na rynek trafią płyty główne z chipsetem Z690.

Wiele osób, w tym piszący ten tekst, czeka na premierę nowych procesorów Intel Alder Lake. Niebiescy przyszykowali dużą rewolucję w postaci hybrydowych układów z dwoma rodzajami rdzeni - mocnymi oraz energooszczędnymi. Ma to się przełożyć jednocześnie na lepszą wydajność w zadaniach wielowątkowych i mniejsze zużycie energii, gdy duża moc obliczeniowa nie jest potrzeba. Wiemy, że procesory zadebiutują jeszcze w tym roku. Większość osób sugerowała, że ich premiera zejdzie się z debiutem Windowsa 11, ale wygląda na to, że Microsoft będzie dużo szybszy.

Intel Alder Lake-S - kiedy premiera?

Nie jest to informacja potwierdzona, ale według plotek nowe procesory Intel Alder Lake-S mogą zadebiutować 19 listopada tego roku. W pierwszej kolejności Niebiescy mają zaoferować modele z najwyższej półki - Core i9, Core i7 oraz Core i5 zarówno w wersji z odblokowanym mnożnikiem, jak i bez "K" w nazwie. Razem z nimi, tego samego dnia do sprzedaży mają trafić pierwsze płyty główne z chipsetem Intel Z690 oraz socketem Intel LGA1700. Te mają obsługiwać dwukanałowe pamięci DDR5-4800. Prawdopodobnie pozostałe płyty - H670, B650 i H610 - nadal pozostaną przy obsłudze modułów DDR4-3200, ale nie jest to potwierdzone.

Pamiętajcie, że nie jest to informacja w żaden sposób potwierdzona. Lepiej poczekać na oficjalne informacje Intela. Faktem natomiast jest, że układy Alder Lake mają trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku, więc druga połowa listopada wydaje się sensownym terminem na ich premierę. Jeśli data ta jest prawdziwa, to wkrótce Niebiescy powinni zapowiedzieć jaką konferencję czy prezentację.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Guru3D