Procesory Intel Meteor Lake nie trafią na desktopy. Nie do końca

Kilka dni temu Intel ogłosił, że pomimo wcześniejszych plotek procesory z serii Meteor Lake jednak trafią na desktopy. Rzecz w tym, że ta informacja była bardzo nieprecyzyjna. Okazuje się, że CPU może i trafią na komputery stacjonarne, ale nie w takiej formie, jak niektórzy się spodziewali.

Tak, procesory Meteor Lake trafią do komputerów stacjonarnych. Nie, nie będziesz mógł żadnego kupić i na jego bazie zbudować PC-ta. To dlatego, że układy będą dostępne tylko w już gotowych komputerach typu mini-PC oraz All-in-One. Nie będą sprzedawane osobno. Tym samym gamerze będą musieli dłużej poczekać na pierwsze procesory korzystające z podstawki LGA 1851.

Some clarification on Meteor Lake „desktop will come in 2024“: „Meteor Lake is a power efficient architecture that will power innovative mobile and desktop designs, including desktop form factors such as All-in-One (AIO). We will have more product details to share in the future.“