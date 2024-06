Intel zostaje w tyle za konkurencją. Firma opóźnia swoje plany

Nowe procesory Intela z serii Lunar Lake, wyposażone w jednostki NPU do obsługi sztucznej inteligencji, trafią na rynek później. Chipzilla, jak potocznie określa się firmę, zostaje w tyle za konkurencją.

Ten rok stoi pod znakiem sztucznej inteligencji. AMD już zaprezentowało swoje układy Strix Point z jednostkami NPU. To samo zrobił Qualcomm za sprawą serii Snapdragon X. W teorii takie procesory ma w swojej ofercie też Intel, ale nie spełniają one wymogów Copilot+PC z powodu zbyt niskiej wydajności NPU.

To miało się zmienić za sprawą modeli Lunar Lake (Core Ultra 200), ale ich premiera prawdopodobnie została opóźniona, jak wynika z najnowszych doniesień.

Intel opóźnia premierę nowych procesorów

Docelowo procesory Intel Lunar Lake miały zadebiutować w czerwcu, ale tak się prawdopodobnie nie stanie. Miesiąc powoli zbliża się ku końcowi, ale Niebiescy cały czas ociągają się z prezentacją nowych układów. Prawdopodobnie wynika to z tego, że ich premiera została przełożona na wrzesień, czyli kilka miesięcy po rozwiązaniach konkurencji.

Nie wiemy, czym spowodowane jest opóźnienie premiery laptopowych procesorów Intel Core Ultra 200. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to dużym problem dla producenta. Konkurencja ma już rozwiązania, które są zgodne z Copilot+ PC, czyli oferują NPU o wydajności co najmniej 40 TOPS. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zobaczymy komputery z układami AMD i Qualcomma, a na te z podzespołami Intela przyjdzie nam jeszcze poczekać.

