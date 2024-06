Intel Lunar Lake i Arrow Lake. Znamy datę premiery nowych procesorów

Jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać na pojawienie się nowych procesorów Intel Lunar Lake i Arrow Lake na sklepowych półkach.

Niedawno pisaliśmy, że Intel prawdopodobnie opóźnił premierę nowych procesorów z serii Lunar Lake. Teraz informacje te potwierdza kolejne źródło. Co więcej, opóźnienie dotyczy też desktopowych układów Arrow Lake. Kiedy trafią one do sprzedaży?

Premiera Intel Lunar Lake i Arrow Lake

Graczy z pewnością najbardziej interesuje premiera desktopowych procesorów Arrow Lake-S. Z informacji serwisu DigiTimes wynika, że te pojawią się na sklepowych półkach dopiero w październiku tego roku. Razem z nimi do sprzedaży trafią też nowe płyty główne z chipsetem Z890, które skierowane będą dla najbardziej wymagających użytkowników.

Arrow Lake-S to niezwykle ważna premiera dla Intela. Będą to pierwsze, desktopowe modele Niebieskich, korzystające z tzw. budowy multi-chiplet. Do tego nowe, wydajne rdzenie Lion Cove nie będą obsługiwać techniki Hyper-Threading, co oznacza, że liczba wątków będzie taka sama, jak liczba rdzeni.

Co ważne, w pierwszej kolejności do sprzedaży trafią najmocniejsze modele z odblokowanym mnożnikiem. Później, prawdopodobnie w styczniu na targach CES 2025, Intel zaprezentuje słabsze układy Arrow Lake z zablokowanym mnożnikiem oraz płyty główne z chipsetami B860 i H810.

Jeśli chodzi o mobilne procesory Lunar Lake-V, to te mają zostać zaprezentowane pod koniec września.

Zobacz: Dalsze problemy z procesorami Intela. Wciąż nie znamy głównej przyczyny

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: DigiTimes