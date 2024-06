Dalsze problemy z procesorami Intela. Wciąż nie znamy głównej przyczyny

Intel opublikował nowe, zalecane ustawienia do procesorów Core 13. i 14. generacji. Jednocześnie wciąż nie znaleziono głównej przyczyny niestabilności układów.

Temat problemów procesorów Intel Core 13. i 14. generacji ciągnie się już od kilku tygodni. Początkowo firma stwierdziła, że to wina producentów płyt głównych, którzy ustawiali zbyt wysokie napięcia. Niedawno okazało się, że po części winny jest też mikrokod eTVB. Jednak główna przyczyna wciąż nie jest znana.

Problem ze stabilnością procesorów Intela

Intel przyznał, że problem po części wynikał z błędnego mikrokodu eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost). Przez to procesory miały ustawiane zbyt wysokie wartości taktowania pomimo wysokich temperatur pracy. To prowadziło do niestabilności. Dlatego producentom płyt głównych udostępniono już nowy mikrokod. Aktualizacje BIOS mają zostać wydane do 19 lipca 2024 roku.

Jednocześnie Intel przyznaje, że nie jest to główna przyczyna problemów. Ta cały czas nie jest jeszcze znana. Pomimo tego firma zaktualizowała też zalecane ustawienia dla procesorów 13. i 14. generacji. Jeśli macie problemy ze stabilnością CPU, to już teraz możecie zmienić je ręcznie. Te mają mieć mniejszy wpływ na spadek wydajności niż wcześniejsze aktualizacje, które wprowadziły ustawienia Intel Baseline. Jeśli nie, to poczekajcie na nowe wersje BIOS, które — przynajmniej częściowo — powinny wyeliminować problem.

